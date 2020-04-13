Ліки належної якості протидіють небезпечним хворобам – Урядовий контактний центр

Ліки, що протидіють небезпечним хворобам, мають бути належної якості й у достатній кількості, особливо під час поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Про це свідчать численні звернення на урядову «гарячу лінію».

Виклики, пов’язані з виникненням та поширенням коронавірусної хвороби серед населення України, вимагали від влади максимальних зусиль, які сприяли б скороченню темпів поширення цієї особливо небезпечної інфекційної хвороби. Наявність ліків для всіх, хто потребує профілактики та лікування, є запорукою успішного подолання пандемії в країні.

З огляду на ситуацію, Верховна Рада України 30 березня 2020 року прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Законом дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн-членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської Народної Республіки, Японії для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні.

Також дозволено застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) та/або, якщо ці лікарські засоби рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні.

Зміни внесено до ст. 44 Основ законодавства України про охорону здоров’я та ч. 8 ст. 7 Закону України «Про лікарські засоби». Порядок призначення і застосування таких лікарських засобів встановлює Міністерство охорони здоров'я, сказано в Законі.

Як повідомили Укрінформу в Урядовому контактному центрі, на урядовій «гарячій лінії» щодня реєструється більше тисячі звернень, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Заявників цікавить широке коло питань: нововведення у соціальній сфері під час карантину; протиепідемічні заходи; контактна інформація регіональних «гарячих ліній» з питань коронавірусу; здійснення підприємницької діяльності під час карантину; регулювання трудових відносин тощо.

Проте проблемними залишаються також питання, пов’язані з якістю лікарських засобів. Адже люди продовжують страждати від інших хвороб, які потребують медичної допомоги: серцево-судинні захворювання, діабет, онкологія тощо.

Так, з початку 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад півсотні звернень з питань якості лікарських засобів. Заявники (переважно з м. Київ, Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей) скаржилися з приводу неналежної якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, придбаних в аптечних закладах (тонометри, термометри, слухові апарати тощо).

Ось деякі приклади звернень.

Жителька м. Нікополь Дніпропетровської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що на початку березня в аптеці міста придбала медичний препарат Кальцемін Сільвер флакон №60. Цілісність упаковки не була порушена, проте при відкритті кришки під ватою виявилась пошкоджена таблетка. Заявниця перерахувала кількість таблеток в упаковці, де було 58 таблеток разом із половиною таблетки. Аби вирішити дане питання, жінка відправила повідомлення на електронну адресу виробника – ТОВ «Байер», де їй відповіли, що можна звернутись до аптеки та здійснити заміну придбаного препарату на інший або повернути кошти. Заявниця, як порадили, звернулася до фахівця аптеки, в якій купила неякісні ліки, натомість їй відмовили у поверненні коштів та обміні товару. Жінка просила сприяти у поверненні коштів.

За результатами розгляду звернення, у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомили, що з метою недопущення обігу неякісних та фальсифікованих лікарських засобів на території України Держлікслужба звернулась до власника реєстраційного посвідчення даного лікарського засобу – ТОВ «Байєр» стосовно питання, порушеного у зверненні заявниці.

Зі свого боку, ТОВ «Байер» поінформувало Держлікслужбу, що скарга заявниці надіслана до виробника даного лікарського засобу для розслідування причин наявності пошкодженої таблетки у флаконі, а кошти за лікарський засіб відшкодовано аптекою заявниці у повному обсязі.

Жителька м. Соледар Бахмутського району Донецької області поскаржилася на якість тонометру, придбаного в аптеці міста. Медичний прилад в аптеці прийняли, проте вже місяць безрезультатно вона чекає на повернення коштів (майже 700 грн) або заміну препарату. У зв’язку з цим жінка просила сприяння у вірішенні зазначеного питання.

У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області поінформували про позитивне вирішення питання. Звернувшись до керівника аптечного закладу, Держлікслужба роз’яснила неправомірність дій працівників аптеки. В результаті кошти за неякісний тонометр були повернуті заявниці.

Свою історію розповіла жителька Біляївського району Одеської області. Вона наприкінці минулого року звернулася до аптеки в м. Одеса для придбання препарату від спазмів. Аптекар запропонував їй препарат Магне-В6 як найкращий для усунення спазмів. Вона придбала дві упаковки по 170 грн, але прочитавши анотацію, не знайшла інформації, що препарат призначений для усунення спазмів. В аптеці їй відмовили у поверненні коштів за ліки, посилаючись на відповідний нормативний акт. Проте заявниця вважає, що це рішення неправомірне, оскільки отримала від аптекаря неправдиву інформацію. Жінка просила допомогти у поверненні коштів.

У відповіді Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Одеської області зазначається, що керівництво аптеки НВБФ «Терра» у формі ТОВ вирішило питання таким чином, що у заявниці немає претензій до аптеки.

Довідково: за період з 3 по 12 квітня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 42 038 звернень, з них телефоном – 36 677, через Інтернет – 5 361.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ – (044) 284-19-64;

«гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів – за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.