Kasta.ua - покупки без зайвого клопоту

Без покупок в період карантину обійтися не можна: навіть під загрозою зараження небезпечним захворюванням люди змушені відвідувати звичні магазини. Порятунком в ці непрості дні будуть покупки онлайн в інтернет-магазинах, які доставляють замовлення до будинку і знижують ризики захворювання.

Однією з найвідоміших торгових майданчиків України є Kasta.ua, що дає можливість робити покупки без зайвого клопоту і безпечно для здоров'я. Використання таких сервісів завдяки їх зручності доступно кожному українцю.

Широкий асортимент

Для вибору всіх необхідних товарів більше не потрібно ходити по різних магазинах, намагаючись зібрати весь список. Інтернет-магазин Kasta.ua пропонує всі необхідні товарні групи:

одяг і взуття;

побутову хімію і господарські товари;

продукти харчування та алкогольні напої;

косметику;

побутову техніку, смартфони, інші гаджети;

комп'ютери і ноутбуки;

спортивне обладнання та товари для дозвілля.

На одному майданчику можна вибрати все, що потрібно для дому та розваг в непростий період карантину, при цьому самостійні походи по магазинах виключені.

Доставка до будинку

Інтернет-магазин Kasta.ua дозволяє отримати всі обрані товари, не виходячи з дому завдяки послузі кур'єрської доставки. Онлайн-майданчики забезпечують доставку власними кур'єрами або перевіреними поштовими службами, клієнтам доступні в тому числі і безконтактні форми доставки.

Обрані позиції клієнта привезуть прямо до дверей, їх наявність і якість можна перевірити і пред'явити претензії, якщо такі виникнуть. Таким чином, використання онлайн-покупок зберігає гроші і здоров'я, адже кур'єри використовують засоби індивідуального захисту.

Ціни і оплата

Інтернет-магазини не оплачують працю безлічі менеджерів і продавців, не мають магазинів, які потребують утримання, а також працюють напряму з виробниками. Це дозволяє встановлювати ціни нижче, ніж в звичайних магазинах.

З метою безпеки при карантині можна оплатити товари онлайн, використовуючи банківські карти, але діє і оплата готівкою при отриманні. Для великих покупок можна використовувати швидку розстрочку без переплати, в звичайних магазинах отримати кредит набагато складніше.

Бонуси та акції

На відміну від звичайних магазинів, які рідко мають привабливі спецпропозиції, в Kasta.ua працює гнучка програма лояльності. Постійні покупці отримують: