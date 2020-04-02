Консолідація м’ясної галузі в умовах кризи дозволить вирішити низку проблем

Сьогодні наша країна знаходиться всередині кризи, наслідки якої неможливо в повній мірі передбачити, але очевидно, що вона глибоко вплине на всі економічні процеси та соціальний стан населення України. Виробництво продовольчих товарів також зазнає структурних змін: змінюється споживацький кошик, покупці стають чутливіші до ціни, деякі канали збуту, такі як ринки чи заклади громадського харчування, відрізані або суттєво звужені на невизначений термін.

Про це повідомляє Асоціація «М’ясної Галузі».

Однією з перших на виклики ринку зреагувала Асоціація «М’ясної Галузі». Організація визначила своїм стратегічним завданням консолідувати галузь, надавши тваринницьким комплексам та м’ясопереробним підприємствам дієві механізми для зниження собівартості готової продукції, оптимізації організаційних та логістичних процесів, швидкого відгуку на потреби споживача. Необхідно прибрати конфлікти інтересів різних компаній і галузей в новій економічній реальності, з чим погоджуються всі ключові учасники ринку.

Рух у напрямі вертикальної інтеграції м’ясної галузі – від вирощування і забою тварин до створення кінцевого продукту – дозволить вирішити цілу низку актуальних проблем і задач в Україні:

– недопущення подорожчання продуктів, збільшення доступного асортименту м’ясної продукції на полицях магазинів;

– посилення продовольчої безпеки країни;

– збереження і створення нових робочих місць на всіх етапах ланцюга з поля до столу;

– технологічний розвиток галузі, впровадження провідного світового досвіду і практик;

– нарощування експортного потенціалу м’ясної галузі в умовах, коли світовий дефіцит свинини складає понад 10 млн тонн;

– зростання бюджетних надходжень;

– розвиток сучасних агропідприємств, інфраструктури сіл та малих міст;

– створення прогнозованих та прозорих інвестиційних проектів з високою рентабельністю для залучення капіталу в агросектор;

– зростання престижу роботи в тваринництві, досягнення оплати праці, конкурентної до пропонованої в ЄС, за рахунок використання ефективних систем управління процесами.

За розвиток і виконання нової стратегії в Асоціації «М’ясної Галузі» відповідатиме новий виконавчий директор – Микола Бабенко, один із провідних експертів в тваринництві, генеральний директор комерційної компанії та однойменної громадської спілки «Центр підвищення ефективності в тваринництві».

«Час кризи, звісно, є дуже стресовим. Проте саме кризи в усі часи давали поштовх для докорінних якісних змін, очищуючи економіку та окремі бізнеси від застарілих, неефективних та шкідливих процесів і явищ. За нашими оцінками, щорічно тільки свинарі перевитрачають близько 8 млрд грн. Ці кошти лягають безпосередньо на собівартість свинини і роблять її делікатесним продуктом для українців, а не базовим, як це має і може бути. Тепер, при катастрофічному зниженні купівельної спроможності у населення, мова йде про збереження галузі як такої, а з нею і національного виробництва, робочих місць тощо. Тож трансформація є нагальною. Консолідовані м’ясні підприємства, щоби зберегти споживача та розвиватися, повинні мати високий рівень інтеграції, автоматизації, прибрати корупційний фактор, використовувати провідні технологічні рішення та системно відстоювати свої інтереси на державному рівні. Ми знаємо, як досягти цього, маємо напрацьовані технології та доступ до найкращих фахівців. Я радий, що разом із партнерами Асоціації «М’ясної Галузі» ми однаково оцінюємо перспективи ринку і ті зміни, яких він потребує», – коментує Микола Бабенко.

«Сьогодні у підприємств м’ясопереробної галузі не найкращі часи, всі учасники ринку в більшій чи меншій мірі відчувають негативний вплив на бізнес. Можна продовжувати все, як є, і спостерігати, як українське виробництво все більше програє імпорту і виходить із гри. Або можна спільно створити такі передумови, які дозволять прозоро і прибутково працювати, пропонувати якісні продукти за доступною ціною і знаходити нові ринки збуту. Ми запросили до керівництва Асоціації «М’ясної Галузі» Миколу Бабенка, оскільки добре знаємо його активну позицію у захисті інтересів тваринництва та поділяємо його погляди щодо зниження собівартості і ведення бізнесу ефективно і відповідально», – коментує Олександр Скорик, Голова Ради Асоціації «М’ясної Галузі».