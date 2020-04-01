Пробне ЗНО онлайн охопило 81 457 старшокласників

Пробне ЗНО можна пройти онлайн і абсолютно безкоштовно для всіх старшокласників України!

Освітня компанія ЯвКурсі, за підтримки Міжнародного інституту інновацій, відкрила можливість проходити Пробне ЗНО онлайн для всіх учнів України (раніше ця можливість була доступна лише учасникам навчальних програм компанії).

Проект вже охопив більше 81 457 старшокласників та їхніх батьків, з них 46% зареєстрованих — це 10-класники. Це вкрай важливо, адже навіть зараз, коли весь медіапростір охоплений інформацією про COVID-19, українці розуміють важливість освіти та майбутнього їхніх дітей. Саме в десятому класі потрібно задуматись над майбутньою спеціальністю, університетом та стратегією підготовки.

“Через карантин підготовка до вступу для багатьох сімей ускладнилася: закрилися курси підготовки, оплачене Пробне ЗНО переноситься на невизначений термін, готуватися самостійно вдома складно. Ми не змогли залишатися осторонь цієї проблеми. Від підготовки до вступу залежить успішне майбутнє молоді нашої країни!

Тому ми вирішили надати можливість пройти наше Пробне ЗНО онлайн усім старшокласникам.

Ініціатива повністю соціальна, всі витрати, пов’язані із розширенням технічної бази, підготовкою і проведенням заходу, ми разом із партнерами беремо на себе.” — Володимир Володін, керівник інноваційного освітнього центру ЯвКурсі.

Проект вже підтримали 67 спільнот викладачів та батьків у соціальних мережах. І кількість зареєстраваних учнів постійно зростає.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сайті: bit.ly/probne-zno-2020-UA

Дати проведення Пробного ЗНО Онлайн від ЯвКурсі:

5 квітня — українська мова та література.

12 квітня — історія України та математика.

26 квітня — англійська мова, біологія, фізика.

Для довідки

Міжнародна освітня компанія ЯвКурсі — представник Міжнародної організації зі стандартизованих екзаменів і кар’єрного коучінгу IUECB та організатор Всеукраїнського форуму батьків старшокласників, в якому щорічно бере участь більше 6000 сімей старшокласників. Загалом щорічно у соціальних ініціативах освітньої компанії бере участь близько 90 000 старшокласників та їхніх батьків з усієї України.

У 2017 році компанія ЯвКурсі принесла в Україну технологію блендед-навчання, постійно впроваджує сучасні досягнення в галузі EdTech, співпрацює з кращими університетами країни та світу, ділиться своїми здобутими знаннями з викладачами та ентузіастами.