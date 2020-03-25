Сучасний мультимедійний центр для авто та його можливості

Давно минули ті часи, коли автомобіль вважали лише засобом для пересування. Зараз купити автомагнітолу хочуть навіть ті, хто їздить на автомобілях, яким понад 20 років. Особливо популярні в новій техніці мультимедійні центри. Вони встановлюються на автомобілі прямо на заводі-виробнику.

Оновлення функціоналу

На жаль, електроніка швидко старіє — вже через декілька років навіть потужна система в авто буде в кращому разі середнячком. Тому навіть ті водії, в машинах яких є мультимедійний центр, придивляються до нових моделей.

Обладнання високої якості є в:

Blaupunkt;

Alpine;

Kenwood;

JVC;

Pioneer.

Що дає таке обладнання? В першу чергу, розваги. При бажанні можна навіть скачати ігри в Play Market. Відео, музика — все це доступне на екрані пристрою.

Стандартні розміри мультимедійного центру

Виробники техніки ще в 70-хх роках помітили, що зручніше буде виготовляти радіотехніку для авто з однаковими розмірами. Вже на той час практично кожне авто було обладнано радіоприймачем. Це призвело до виникнення стандарту 1 DIN.

Довгий час цей стандарт був єдиним, але пізніше функціонал магнітол став набагато ширшим. Одні виробники додали до нього касетний програвач, інші — невеликий телеекран. Це стало причиною пошуку нового стандарту. Так з'явився стандарт 2 DIN. Саме в ньому виготовлені сучасні автомагнітоли з великим набором функцій.

Екран став життєвою необхідністю. Він використовується не лише для перегляду відео. Одна з головних функцій — навігація. Пристрій дозволяє орієнтуватися на незнайомій місцевості: на дисплеї відображається тривимірна карта.

Але це далеко не єдина технологія, яку підтримує автомагнітола цього типу. Електроніка допоможе припаркуватися, визначить тиск повітря в шинах, передасть зображення з зовнішньої камери та багато іншого. Таке обладнання в автомобілі стане надійним провідником на незнайомій місцевості, стане кращим варіантом для розваг в дорозі.