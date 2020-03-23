DNIPRO-M запускає безкоштовну доставку електроінструменту та садово-паркової техніки

DNIPRO-M запускає безкоштовну доставку електроінструменту та садово-паркової техніки

Сучасне життя диктує свій ритм навіть в умовах обмежень, введених в зв’язку з карантином. Країна не може зупинятись, саме тому національна мережа магазинів інструменту DNIPRO-M вводить безкоштовну доставку без обмежень по мінімальній сумі замовлення. В асортименті – понад 1000 позицій електроінструменту, витратних матеріалів та садово-паркової техніки за доступними цінами.

В Києві та обласних центрах замовлення за вказаною адресою доставить кур’єр, термін доставки - 24 години. У інших населених пунктах доставка здійснюється до найближчого відділення Нової Пошти або Укрпошти упродовж 1-2 днів.

Зайшовши на сайт https://dnipro-m.ua/sale/ можна обрати необхідний Вам товар з величезного асортименту електроінструменту, витратних матеріалів та садово-паркової техніки. Якщо виникнуть питання – можна отримати онлайн-консультацію на сайті або за безкоштовним телефоном гарячої лінії – 0 800 200 505.

Якщо ж інструмент потрібен терміново – є можливість забрати замовлення вже через 10 хвилин після розміщення замовлення у будь якому пункті із 100 пунктів видачі. Їх адреси і контактні телефони можна знайти за посиланням https://dnipro-m.ua/shops/

На весь інструмент DNIPRO-M діє гарантія 3 роки.

Будь-який інструмент DNIPRO-M можна повернути упродовж 14 днів після покупки – з повним поверненням коштів, навіть якщо він вже був у використанні. Тому обираючи інструмент та садово-паркову техніку DNIPRO-M можна бути на всі 100% впевненим у своєму виборі.

DNIPRO-M – інструмент без обмежень!