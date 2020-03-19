Урядова «гаряча лінія» сприяє у розв’язанні складних питань, що виникають в учасників АТО/ООС

Урядова «гаряча лінія» сприяє у вирішенні проблем, які виникають в учасників АТО/ООС. Про це свідчать тисячі звернень, зареєстрованих упродовж 2019-го та з початку 2020 року.

Для забезпечення соціального захисту та допомоги учасникам бойових дій, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і беруть безпосередню участь в Антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), вітчизняним законодавством передбачено низку пільг.

У дійсності, отримання статусу «учасника бойових дій» учасниками АТО не гарантує належного рівня соціального захисту, про це свідчать численні порушення прав цієї категорії осіб з боку роботодавців, транспортних перевізників, інших установ та організацій.

Як повідомили Укрінформу в Урядовому контактному центрі, упродовж 2019 го та з початку 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 8 тисяч звернень з питань державних гарантій та пільг учасникам АТО/ООС, гарантованих Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Заявники здебільшого повідомляли про труднощі, пов’язані з реалізацією їх прав на пільги при сплаті комунальних рахунків, проїзді у транспорті загального користування, а також в освітній та медичній сферах.

Багато хто з учасників АТО/ООС цікавився питаннями забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування або ж отримання грошової компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки.

27 листопада 2019 року Урядом було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

За інформацією Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва, було розроблено і реалізовано пілотний проект програми кредитування учасників АТО/ООС і ВПО за безпрецедентною для України ставкою 3% річних, попит на яку перевищив усі прогнози. Вирішення питань, пов'язаних з цим проектом, а також державною соціальною програмою «Доступне житло», потребує додаткових дій з боку органів виконавчої влади, роз'яснень та консультацій. Водночас, розв’язанню проблемних ситуацій сприяє урядова «гаряча лінія». Ось деякі приклади звернень.

Заявниця з м. Дрогобич Львівської області на початку грудня 2019 року зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що звертається повторно від імені сина, 1980 року народження, учасника бойових дій в зоні АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю 3-ї групи. Син має захворювання на цукровий діабет 1-го типу (інсулінозалежний). Жінка 3 грудня телефонувала до аптеки, що знаходиться на території поліклініки міста, для отримання медичних препаратів сину. Їй було відмовлено у пільговій видачі інсуліну Лантус та Актрапід НМ пенфіл згідно з рецептом у зв'язку із відсутністю фінансування. Заявниця стурбована тим, що зазначених препаратів вдома залишилося на один прийом. Проте через складне матеріальне становище придбати їх за власний рахунок вона не має можливості. Жінка просила сприяти у забезпеченні сина препаратами безкоштовно.

За результатами розгляду звернення у відділі охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради поінформували, що фінансове забезпечення урядової програми реімбурсації вартості препаратів інсуліну у 2019 році було вкрай недостатнім. У зв’язку з дефіцитом коштів препаратами інсуліну забезпечуються частково тільки діти та учасники АТО/ООС. Заявницю повідомили, що син може отримати препарати інсуліну в аптеці міста, що підтверджено завідуючою аптеки.

Учасник АТО та учасник бойових дій з Березнегуватського району Миколаївської області у своєму зверненні повідомив, що з 2014 року не використав право на санаторно-курортне лікування. У зв’язку з цим він просив надати роз'яснення, з посиланням на відповідні законодавчі акти, чи має він право на виплату компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки.

У Департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації надали відповідь, яка, можливо, стане у пригоді іншим учасникам АТО.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, санаторно-курортним лікуванням» (Постанова № 200) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення забезпечують учасників бойових дій безоплатними путівками до санаторно- курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості.

Для одержання путівки учасники бойових дій повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Для взяття на облік необхідно надати заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію відповідного посвідчення, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції.

За інформацією управління соціального захисту населення Березнегуватської райдержадміністрації, заявник не перебуває на обліку щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Отже, йому необхідно звернутися до управління із заявою та надати медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о.

Відповідно до п. 12 Постанови № 200, грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на обліку. Учасникам бойових дій та учасникам війни виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку та розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785.

Лучанин – учасник бойових дій, розповів про свої проблеми, з якими, на його думку, стикаються інші пільговики. Особисто він бере учать у державній програмі «Доступне житло»( Програма). За умовами Програми Волинського регіонального управління Держмолодьжитла йому було надано можливість придбати квартиру у м. Луцьк з 40-відсотковою оплатою вартості житла за рахунок державного бюджету. 1 грудня 2019 року учасникам Програми оголосили, що у 5-денний термін вони повинні надати відповідні документи, що посвідчують необхідність у забезпеченні житлом. Після погодження наданих документів 16 грудня 2019 року заявник вніс обумовлену із забудовником суму на банківський рахунок, який відкрив у відділенні Укргазбанку м. Луцьк. Після цього, відповідно до укладеного договору обслуговування коштів на придбання доступного житла, протягом 3-денного терміну на цей же рахунок повинні були зарахувати кошти з бюджету для подальшого оформлення права власності на житло, що купується. Проте, станом на 21 грудня 2019 року кошти з боку держави перераховані не були. Натомість заявнику повідомили, що кошти бюджету заморожені і невідомо, чи взагалі будуть зараховані.

Тож чоловік стурбований, що відсутність всієї суми грошей за житло потягне подальшу відмову забудовника від участі у Програмі, оскільки договір про співпрацю з ним дійсний лише до 30.12.2019. На думку заявника, така ситуація ставить багатьох людей, які беруть участь у державних програмах із забезпечення житлом, у скрутне становище через нестабільність курсу гривні. Ті, хто сподівалися на підтримку держави, перерахували усі наявні кошти на банківський рахунок, як вимагали умови участі у Програмі, можуть втратити значну суму грошей. Заявник просив допомогти у вирішенні питання.

На щастя, все завершилося благополучно. За інформацією Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області, 23 грудня 2019 року відповідно до зареєстрованих Волинським регіональним управлінням Держмолодьжитла бюджетних та бюджетних фінансових зобов'язань та поданого платіжного доручення органом Казначейства забезпечено перерахування відповідних коштів на рахунок заявника.

Довідково: за період з 12 по 18 березня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 31 тисяча 200 звернень, з них телефоном – 28 354, через Інтернет – 2 846.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ – (044) 284-19-64;

«гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю – за номером телефону 1539;

«гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів – за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.