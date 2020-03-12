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четвер, 12 березня 2020, 13:09
В Україні перенесли пробне ЗНО
12.03.2020 11:50
Укрінформ
В Україні перенесли пробне ЗНО
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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