Випускники НАДУ передали ліки Військово-медичному клінічному реабілітаційному центру в Ірпіні

Випускники Національної академії державного управління при Президентові України передали медикаменти Військово-медичному клінічному реабілітаційному центру м. Ірпінь на Київщині.

Як зазначається в листі ТВО командира військової частини А2923 полковника медичної служби В.Бесаги, військова частина А 2923 Міністерства оборони України погоджується прийняти в якості благодійного внеску лікарські засоби на суму 5437,57 грн.

Керівництво військової частини А2923 подякувало «професору, доктору політичних наук Сергію Телешуну та всій групі випускників заочної форми навчання НАДУ при Президентові України спеціалізації «Публічна політика та політичне управління», «Взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства» за допомогу із забезпечення медикаментами Військово-медичного клінічного реабілітаційного центру».