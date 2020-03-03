ТОП-3 корисних екзотичних фрукта

Екзотичні фрукти на полицях супермаркетів і на вітринах онлайн-магазинів привертають нашу увагу. Їх незвичайний вид часто викликає бажання тут же зробити покупку, і влаштувати домашню дегустацію. Але так само часто нас зупиняють від спонтанної покупки два моменти - вартість, що іноді набагато вище, ніж ціна звичайних фруктів, і усталену думку про те, що корисними є тільки ті плоди, що виросли там же, де людина проживає.

У цій статті ми розповімо про екзотичні фрукти, які точно стоять своїх грошей. Вони не тільки порадують вас відмінним смаком, але і принесуть величезну користь для всього організму.

1. Авокадо

Це, до речі, давно вже не дивина - авокадо встигли спробувати і полюбити практично всі українці. Але ось чим конкретно корисний цей екзотичний фрукт, мало хто знає.

Перш за все, м'якоть авокадо багата легкозасвоюваними мононенасиченими рослинними жирами, вітамінами А, В, Е, D, калієм, кальцієм, йодом, міддю, натрієм, фосфором і залізом. Також в авокадо міститься манногептулоза — компонент, що позитивно впливає на нервову систему людини, зменшує сонливість і відчуття втоми. Ці тропічні плоди особливо рекомендовані людям із захворюваннями серцево-судинної системи, печінки, шлунково-кишкового тракту.

2. Кумкват

В Європі цей екзотичний фрукт частіше називають карликовим апельсином — зовні він нагадує мініатюрну копію добре відомих нам плодів. Кумкват можна їсти прямо з шкіркою, що додає кисло-солодкому смаку особливу терпкість і приємну пряну нотку.

Крім яскравого смаку, кумкват відрізняється прекрасними лікувальними властивостями. Цей мініатюрний екзотичний фрукт здатний:

підвищувати стійкість організму до несприятливих впливів навколишнього середовища;

зміцнювати імунітет;

надавати антипохмільну дію;

стимулювати захисні процеси шкірного покриву;

знижувати рівень "поганого" холестерину в крові;

ефірні масла кумквата чинять сильну бактерицидну дію.

Китайці здавна готують з кумквата настоянку на меду, яка ефективна при лікуванні сухого кашлю. Також вони використовують цей фрукт для лікування грибкових інфекцій.

3. Манго

В Індії манго називають королем фруктів, і не дарма. Такої пошани цей екзотичний фрукт заслужив не тільки завдяки яскравому смаку, але і через його цілющих властивостей.

У цих тропічних плодах містяться вітаміни групи В, А, С, корисні макро- і мікроелементи, фолієва, пантотенова і органічні кислоти, пектин, бета-каротин. Регулярне вживання манго сприяє:

поліпшенню зору;

зміцненню імунної системи;

поліпшенню стану шлунково-кишкового тракту;

зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Жінки також використовують цей екзотичний фрукт в косметичних цілях, а чоловіки - як потужний афродизіак.