Найпотужніші сонячні електростанції України. Інфографіка

В Україні працює 15 665 (875 промислові та 14 790 СЕС домогосподарств) об’єктів відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф. Наша держава входить в десятку країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики, тому ми пропонуємо вам дізнатись більше про 10 найпотужніших СЕС України.

Покровська сонячна електростанція

Потужність: 240 МВт

Площа: 437 га

Місцезнаходження: поблизу села Покровське Нікопольського району Дніпропетровської обл.

Рік запуску: 2019

Покровська сонячна електростанція є другою за потужністю СЕС в Європі. СЕС буде щорічно виробляти 400 млн кВт∙год "зеленої" електроенергії, якої достатньо для забезпечення 200 тис. приватних будинків або квартир. Завдяки роботі станції викиди СО2 в атмосферу будуть скорочені на 420 тис. тонн на рік.

Покровська СЕС складається з 840 тис. сонячних панелей виробництва компанії Risen (КНР). Інвестиції в будівництво СЕС склали 193 млн євро.

Нікопольська сонячна електростанція

Потужність: 200 МВт

Площа: 400 га

Місцезнаходження: поблизу с. Старозаводське, Нікопольського району Дніпропетровської обл.

Рік запуску: 2019

Нікопольська сонячна електростанція одна з найбільших СЕС в Україні, яку звели менш ніж за рік. Електростанція входить у трійкуі найпотужніших у Європі. Станція здатна забезпечити електроенергію 140 тисяч домогосподарств.

На будівництво Нікопольської СЕС не витратили жодної гривні з обласного чи держбюджету - її звели виключно коштом інвесторів. Угоду підписали українська компанія ДТЕК та китайська China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

Будівництво гігантського об’єкта розгорнулося у квітні 2018-го на майданчику площею 400 га, поблизу села Старозаводське Нікопольського району. Тут розмістили 750 тисяч сонячних батарей. За рік електростанція вироблятиме близько 280 млн КВт-год.

За оцінками експертів, СЕС приноситиме Дніпропетровському регіону близько 20 млн грн щорічних податкових надходжень.

Сонячна електростанція "Яворів-1”

Потужність: 72 МВт

Площа: 115 га

Місцезнаходження: с. Терновиця, Яворівський район, Львівська область

Рік запуску: 2018-2019

Сонячна електростанція «Яворів-1» належить ТОВ “Еко-Оптіма” і входить до числа найбільших сонячних електростанцій на Західній Україні. Перша черга станції була запущена в експлуатацію в жовтні 2018 р., потужністю 36 Мвт. Друга черга введена в дію 1 листопада 2019 р. В складі СЕС «Яворів-1» встановлено 268 тисяч сонячних модулів, а річне виробництво електричної енергії – 73,747 млн. кВт*год.

Кам'янець-Подільська сонячна електростанція

Потужність: 63.8 МВт

Площа: 110 га.

Місцезнаходження: с.Панівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Рік запуску: 2019

Кам'янець-Подільська СЕС належить компанії «Подільськенерго». Інвесторами проекту на паритетних засадах виступили група «ICU» і американський фонд «VR CAPITAL GROUP».

СЕС розташована на полях фільтрації Кам’янець-Подільського цукрового заводу, які наразі не є придатними для сільського господарства. На станції встановлено 220 тисяч сонячних батарей. Більше 50% комплектуючих станції виготовлено на українських підприємствах.

Заплановане щорічне виробництво електроенергії складе 68.2 ГВт/рік, що дозволить забезпечити електроенергією третину з 13000 домогосподарств в Кам’янець-Подільському.

Слід зазначити, що кожного року в бюджет села Панівці «Подільськенерго» буде сплачувати 2,6 мільйона гривень в якості орендних платежів, що зробить компанію головним платником податків для місцевої громади.

СЕС Тоkmak Solar Energy

Потужність: 50 МВт

Площа: 96,4 га

Місцезнаходження: м. Токмак, Запорізька область

Рік запуску: 2018

Сонячна електростанція Tokmak Solar Energy одна з найбільших станцій України. Електростанція належить компанії Токмак Солар Енерджі. Інвесторами проекту виступілa інвестиційна компанія Astra Capital Group у партнерстві з Укргазбанком. Потужності станції вистачає на освітлення Оріховського, Гуляйпільського, Пологівського та частково Чернігівського районів Запорізької області.

Сонячна електростанція привернула в Токмацький регіон додаткові 1,2 млрд грн інвестицій, а щорічне надходження до бюджетів усіх рівнів склало понад 100 млн грн. Токмацька СЕС суттєво скоротила викиди СО2 в атмосферу. Це вагомий внесок в енергетичну незалежність і екологічну безпеку України.

Дунайська сонячна електростанція

Потужність: 43,14 МВт

Площа: 80 га

Де знаходиться: м. Арциз, Одеська область

Рік запуску: 2013

Сонячна електростанція «Дунайська» належить китайській корпорації CNBM New Energy Engineering Co, яка займалася поставками сонячних панелей.

На СЕС встановлено 40 інверторних станцій, для забезпечення роботи прокладено понад 645 км різних кабелів. Виробленої електроенергії СЕС достатньо, щоб забезпечити енергією 12 тисяч домогосподарств. Робота станції дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу в рік на 44 000 тон. Крім того станція має змогу виробляти електроенергію і у похмурі дні, та навіть взимку.

В ході будівництва станції в економіку регіону було інвестовано близько 900 млн грн.

Старокозача сонячна електростанція

Потужність: 43 МВт

Площа: 80 га

Місцезнаходження: поблизу села Старокозаче, Одеська область

Місцезнаходження: 2012

Старокозача сонячна електростанція належить китайській державній компанії CNBM.

Сонячна станція в Старокозачому займає площу 80 гектарів, оснащена 183 964 сонячними модулями. Потужність виробництва електроенергії цієї станції становить 42,95 МВт, що не тільки задовольняє побутові потреби в електроенергії населення багатьох оточуючих селищ, а й щорічно зменшує викиди більш ніж 44000 тонн двоокису вуглецю.

СЕС Терновиця

Потужність: 20 МВт

Площа: 12 га

Місцезнаходження: с. Терновиця Яворівського району Львівської області

Рік запуску: 2017

Сонячна електростанція Терновиця почала роботу 26 жовтня 2017 року. Її загальна потужність становитиме 20 МВт, орієнтовна кількість виробленої електроенергії в рік – близько 6,5 млн кВт/год. Станція складається із 22 тис. штук сонячних кремнієвих фотоелектричних модулів. Комплектуюче обладнання сонячної електростанції іноземних та українських виробників. У цей проект було залучено 149 млн грн інвестицій компанії «Greenville Energy».

Ця електростанція зможе забезпечити енергією п’ять тисяч домашніх помешкань.

СЕС Modus Group

Потужність: 14 МВт

Площа: 18,3 га

Місцезнаходження: с. Залуква Галицького району Івано-Франківської області

Рік запуску: 2019

Міжнародний холдинг Modus Group, до складу якого входить компанія Green Genius, успішно реалізував свій перший проєкт в Україн — сонячну електростанцію на Прикарпатті. Потужність електростанцію майже 14 МВт, вартість – 11 мільйонів євро.

Для роботи сонячної електростанції село виділило 18,3 га землі. Це був старий списаний колгоспний сад, якому понад 70 років. За оренду землі очікується поповнення до бюджету села близько 150 тис грн. на рік.

Калинівська сонячна електростанція

Потужність: 13.5 МВт

Площа: 20.22 га

Місцезнаходження: с.Калинівка, Миколаївська область

Рік запуску: 2019

Калинівську СЕС відкрила компанія «TIU Канада». Будівництво станції почалося у вересні 2018 року, загальний обсяг інвестицій становив понад 11 млн євро. Це друга інвестиція компанії, зроблена в рамках угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, що набрала чинності в серпні 2017 р.

Калинівська СЕС має майже 30.5 тис. сонячних панелей і 5 інверторів, які були встановлені для управління напругою. Загальна площа ділянки, на якій розташувалася станція, становить 20,22 га.