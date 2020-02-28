Громадяни очікують на підвищення якості послуг залізничного транспорту

Громадян, які звертаються на урядову «гарячу лінію», цікавить питання підвищення якості транспортного обслуговування найбільшим підприємством галузі - АТ «Укрзалізниця».

Актуальні проблеми реформування залізничної галузі активно обговорюються і в Офісі Президента, і в Уряді, адже акціонерне товариство «Українська залізниця» має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Тому рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 950) АТ «Укрзалізниця» було включено до чинного переліку 321 об’єкта державної власності.

Як відомо, 5 лютого цього року АТ «Укрзалізниця», німецька залізниця Deutsche Bahn та її компанія - підрозділ по консалтингу DB Engineering & Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки. Компанія DB E&C успішно проводила консультації щодо великих проектів у залізничному секторі вже понад 50 років. Як зазначив Глава Уряду Олексій Гончарук, застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність і якість залізничних перевезень.

Нещодавно на веб-сайті Міністерства інфраструктури було опубліковано оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду голови правління АТ «Українська залізниця».

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 2 200 звернень громадян з питань транспортного обслуговування найбільшим підприємством галузі - АТ «Укрзалізниця». Звернення, зареєстровані з початку 2020 року, в основному стосувалися проблем міжміського транспортного обслуговування,а саме скасування залізничних маршрутів по Україні та приміського сполучення. Переважно зверталися жителі Харківської та Чернівецької областей.

Як пояснюють в «Укрзалізниці», проблема відміни зупинок або скасування маршрутів обумовлена збитковістю пасажирських перевезень та вкрай низьким рівнем погашення збитків за приміські перевезення пасажирів пільгових категорій місцевими органами влади. Також заявники скаржилися на низьку якість перевезень залізничним транспортом, зокрема, відсутність опалення у вагонах, незадовільний санітарний стан рухомого складу, облаштування вокзалів та залізничних станцій.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернувся харків’янин, особа з інвалідністю II групи, з проханням відновити зупинку 168-й км (Харківська область, Богодухівський район, с. Павлівка), оскільки з 01.12.2019 року приміські поїзди № 6266, № 6268 та № 6896 не зупиняються на зазначеній зупинці.

У Регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укралізниця» повідомили, що враховуючи велике соціальне значення приміських перевезень, ніколи не залишались осторонь проблем міст і селищ, у межах яких магістраль здійснює свою діяльність.

З метою покращення якості обслуговування пасажирів з 8 лютого 2020 року приміським поїздам № 6896 сполученням Тростянець-Смородине-Люботин, № 6897 сполученням Люботин-Тростянець-Смородине, № 6896 сполученням Тростянець-Смородине-Гути-Люботин, № 6897 сполученням Люботин-Гути- Тростянець-Смородине, № 6266 Тростянець-Смородине-Харків-Пасажирський, № 6268 сполученням Суми - Люботин призначено зупинки по зупиночній платформі 168 км.

Не менш актуальним для громадян є питання функціонування вокзалів та залізничних станцій. Вокзали як будівлі для пасажирів з’явилися разом із появою залізниць і стали невід’ємною архітектурною частиною та навіть визначною пам’яткою міст. Так, кияни пишаються будівлею Центрального залізничного вокзалу.

До складу вокзальних комплексів належать не лише пасажирські будівлі. Це і привокзальна площа, і посадочні платформи, тунелі та перехідні мости через залізничні колії, інші комунікації, різні малі архітектурні форми для відпочинку пасажирів. Підвезення пасажирів до Центрального вокзалу у м. Київ забезпечується переважно через станцію метро «Вокзальна». І перші враження гостей, які по приїзду потяга прямують через підземний тунель у напрямі метро, псуються від неможливості скористатися ескалаторами. Серед приїжджих – люди похилого віку, матусі з маленькими дітьми, особи з інвалідністю. Всі вони мають долати сходинки, щоб дістатися поверхні. Жителі прилеглих районів стверджують, що ескалатори не працюють роками, за винятком хіба що літнього періоду. Нещодавно при вході до тунелю з обох сторін з’явилися оголошення, які пояснюють причину їх неспроможності працювати, а саме: ескалатори можуть експлуатуватися при середньодобовій температурі не нижче +5 С. У зв’язку зі зниженням еластичних властивостей поручнів у холодну пору року, ескалатори зупинено.

Така ж ситуація і на Дарницькому залізничному вокзалі столиці, тільки пояснення дещо інші.

Житель Броварського району Київщини, особа з інвалідністю II групи, просив посприяти у відновленні роботи ескалаторів та ліфта на Дарницькому залізничному вокзалі. Станом на 23.01.2020 року ескалатори та ліфт не працюють.

У відповіді керівництва регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» зазначається, що на вокзалі ст. Дарниця станом на 17.02.2020 року ліфти та ескалатори не експлуатуються у зв’язку з виходом із ладу їх основних вузлів, а саме: аварійних електромагнітних гальм, ланцюгів привода, поручнів, сходинок, приводів ескалаторів та ліфтів. Дані ліфти та ескалатори експлуатуються з 2007 року та потребують значного ремонту. Згідно з Правилами будови та експлуатації ліфтів і ескалаторів НПАОП 0.00-1.02-08, НПАОП 0.00-1.06-77 технічне обслуговування та ремонт повинна здійснювати спеціалізована організація, яка має відповідні дозвільні документи.

Планом фінансування «Ремонт основних засобів» на 2020 рік по регіональній філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» кошти на виконання ремонтних робіт передбачені та вже підготовлено тендерну документацію. На даний час спеціалізованою організацією проведено технічне обстеження ескалаторів та ліфтів, складено дефектні акти на виявлені несправності. Після проведення процедури відкритих конкурсних торгів, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», з переможцем торгів буде укладено відповідний договір і роботу ескалаторів та ліфтів буде відновлено.

Заявниця з м. Нікополь Дніпровського району розповіла, що 17.01.2020 року їхала у потязі № 72 Київ-Запоріжжя. Вона наголосила, що дуже важко було придбати квитки за зазначеним маршрутом, до того ж у вагоні виявила багато клопів. У зв’язку з цим жінка просила сприяння у проведенні дератизації від шкідників.

За результатами розгляду звернення в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що 28.01.2020 року вагон №3 відчеплено від складу поїзда та направлено на відстій, а також проведено профілактичну дезінфекційну обробку, камерним способом проведено обезпилення та прожарку м’якого знімного інвентарю (матраців та подушок). Інформування АТ «Укрзалізниця» про можливі випадки порушень у сфері обслуговування пасажирів дає змогу керівництву підприємства своєчасно вживати на місцях відповідні заходи реагування з метою недопущення подібних випадків у майбутньому. Також були принесені вибачення за причинені незручності та висловлено сподівання, що наступні подорожі будуть більш комфортними.

Довідково: за період з 21 по 27 лютого 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 32 тисячі 110 звернень, з них телефоном –28 016, через Інтернет – 4 094.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ – (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю – за номером телефону 1539;

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів – за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.