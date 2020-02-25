Як спілкуватися у мережі: правила цифрового етикету. Інфографіка
Як не виглядати дикуном у діловому листуванні й уникнути помилок, як можуть дратувати співрозмовника? Укрінформ підготував інфографіку з лайфхаками для цифорового спілкування.
1. Якщо ви просите познайомити вас з кимось, то напишіть текст про себе від третьої особи, щоб людина могла просто скопіювати текст і вставити в своє повідомлення без змін. В "тексті про себе" важливо вказати коротку суть і причину чому ви звертаєтеся/думаєте що можете бути корисні тому, кому вас представляють.
2. Якщо ви представляєте комусь людину, то спочатку запитайте у третьої особи, чи хоче вона цього знайомства. Якщо так, то в якому форматі і месенджері це зручніше.
3. Пишіть повідомлення або включайте голосовий набір тексту. Аудіо-відео повідомлення слухати, а тим більше дивитися в розпал робочого дня незручно.
4. Якщо ви пишете свою електронну адресу в месенджері, то пишіть її окремим повідомленням. Тому що так зручно: можна скопіювати повідомлення з адресою пошти і вставити в адресний рядок, а не намагатися витягнути адресу з тексту.
5. Якщо у вас просять номер карти, щоб перевести вам гроші, то вишліть просто номер карти (див пункт 3).
6. Пошук людей через знайомства в ФБ:
Неправильно: "Привіт! Шукаю крутих спеців в HR до себе в команду"
Правильно: Дати Job description з конкретними завданнями і KPI для цієї позиції і орієнтиром по зарплатні
7. Те ж саме з проханнями "Шукаю роботу".
Неправильно: "Привіт, я тут роботу шукаю, якщо щось буде, напиши"
Правильно: Людина висилає резюме на пошту разом з коротким супровідним листом
8. Як нагадувати про себе після якихось прохань: непогано для нагадування використовувати короткий підсумок вашого попереднього прохання з ввічливим уточненням: "Розумію твою зайнятість, тому вирішив нагадати про себе - я все ще хочу дізнатися більше про цю подію, напиши, будь ласка, деталі, коли тобі буде зручніше ".
9. Довгий опис та презентації краще не висилати в месенджер без узгодження з адресатом. Наприклад, набагато зручніше отримати короткий опис з уточненням чи є бажання дізнатися більше. І якщо так - вислати на пошту більше деталей.
10. Пишіть в одному повідомленні відразу суть вашого запиту людині. Писати «Привіт» і чекати відповіді - неефективно. Не мовчіть, пишіть відразу суть.
11. Якщо висилаєте чийсь контакт, скопіюйте та вставте його в повідомлення, не відправляйте номер телефону скріншотом. Виняток: термінові ситуації і копіювати незручно.