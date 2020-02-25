Як спілкуватися у мережі: правила цифрового етикету. Інфографіка

Як не виглядати дикуном у діловому листуванні й уникнути помилок, як можуть дратувати співрозмовника? Укрінформ підготував інфографіку з лайфхаками для цифорового спілкування.

1. Якщо ви просите познайомити вас з кимось, то напишіть текст про себе від третьої особи, щоб людина могла просто скопіювати текст і вставити в своє повідомлення без змін. В "тексті про себе" важливо вказати коротку суть і причину чому ви звертаєтеся/думаєте що можете бути корисні тому, кому вас представляють.

2. Якщо ви представляєте комусь людину, то спочатку запитайте у третьої особи, чи хоче вона цього знайомства. Якщо так, то в якому форматі і месенджері це зручніше.

3. Пишіть повідомлення або включайте голосовий набір тексту. Аудіо-відео повідомлення слухати, а тим більше дивитися в розпал робочого дня незручно.

4. Якщо ви пишете свою електронну адресу в месенджері, то пишіть її окремим повідомленням. Тому що так зручно: можна скопіювати повідомлення з адресою пошти і вставити в адресний рядок, а не намагатися витягнути адресу з тексту.

5. Якщо у вас просять номер карти, щоб перевести вам гроші, то вишліть просто номер карти (див пункт 3).

6. Пошук людей через знайомства в ФБ:

Неправильно: "Привіт! Шукаю крутих спеців в HR до себе в команду"

Правильно: Дати Job description з конкретними завданнями і KPI для цієї позиції і орієнтиром по зарплатні

7. Те ж саме з проханнями "Шукаю роботу".

Неправильно: "Привіт, я тут роботу шукаю, якщо щось буде, напиши"

Правильно: Людина висилає резюме на пошту разом з коротким супровідним листом

8. Як нагадувати про себе після якихось прохань: непогано для нагадування використовувати короткий підсумок вашого попереднього прохання з ввічливим уточненням: "Розумію твою зайнятість, тому вирішив нагадати про себе - я все ще хочу дізнатися більше про цю подію, напиши, будь ласка, деталі, коли тобі буде зручніше ".

9. Довгий опис та презентації краще не висилати в месенджер без узгодження з адресатом. Наприклад, набагато зручніше отримати короткий опис з уточненням чи є бажання дізнатися більше. І якщо так - вислати на пошту більше деталей.

10. Пишіть в одному повідомленні відразу суть вашого запиту людині. Писати «Привіт» і чекати відповіді - неефективно. Не мовчіть, пишіть відразу суть.

11. Якщо висилаєте чийсь контакт, скопіюйте та вставте його в повідомлення, не відправляйте номер телефону скріншотом. Виняток: термінові ситуації і копіювати незручно.