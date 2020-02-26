Музичні відкриття 2019 року. Інфографіка

Щороку в українському шоу-бізнесі з’являються десятки нових імен, які підкорюють аудиторію своїми хітами. Вони беруть участь у відборі на Євробачення й гучно заявляють про себе на українській сцені.

Укрінформ представляє ТОП музикантів-початківців, які підкорили українців своїми хітами.

GO-A

Go-A — український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.

Перша пісня «Коляда» була презентована в соцмережах у грудні 2012 року. Поєднання фольклору з електронним звучанням швидко розповсюджувалося в мережі, отримуючи позитивні відгуки. Вокал уродженки Ніжина Катерини Павленко відзначається автентичністю.

Представники України на «Євробаченні-2020» з піснею «Соловей».

Kalush

Реп-гурт Kalush підірвав мережу своїм дебютним треком “Не маринуй”, який був випущений на їх офіційному каналі YouTube 17 жовтня 2019 року. Вихід кліпу анонсувала співачка Аlyona Аlyona на власному каналі в Instagram. Також музиканти заручились її підтримкою та наприкінці року випустили разом із нею спільний кліп на пісню “Гори”, який за 12 днів набрав 1,2 мільйони переглядів на YouTube.

У листопаді гурт Kalush випустив свій другий кліп “Ти гониш”, на який вперше в історії українського репу звернув увагу великий американський лейбл Def Jam та підписав з гуртом угоду про співробітництво.

Kalush - реп-гурт, який названий на честь міста Калуша, рідного міста Олега Псюка - засновника і соліста гурту. Також до гурту входять Ігор Діденчук - мультиінструменталіст та МС Килиммен.

Jerry Heil

Завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців українська співачка та авторка пісень Jerry Heil, справжнє ім’я Яна Шемаєва, стала відомою, як відеоблогерка та кавер-виконавиця. Її помітив саундпродюсер Євген Філатов (The Maneken) та Ната Жижченка (ONUKA), які на своєму лейблі VIDLIK випустили дебютний мініальбом Jerry Heil під назвою “Де мій дім”, але пісня не стала суперпопулярною.

Проривом року став трек “Охрана, отмєна”, який очолив українські чарти. Наступним був дебютний повноформатний альбом “Я_Яна” до якого увійшло вісім композицій. Прем'єра альбому відбулася у київському концертному залі «Bel Etage» на першому сольному концерті.

Jerry Heil пише треки не тільки для себе, а й для інших зірок.

СТАСІК

Співачка Анастасія Шевченко, відома як СТАСІК, грала в театрі “Дах”, а коли розпочалась війна пішла на фронт медиком-стрільцем. Після повернення додому стала телеведучою на UA:Суспільне. Перше музичне відео “Через хміль” вийшло у 2016 році.

Цогоріч трек «Колискова для ворога», який за перші два тижні зібрав 500 тисяч переглядів на YouTube, підштовхнув Анастасію заспівати у незвичному для себе музичному жанрі та почати нову історію, де головною стала Стасік - чуттєва, ніжна, але сильна та міцна дівчина, готова співати про рани та осмислювати різний досвід. Також вийшли треки «Ніж» та «Бій».

У листопаді Стасік отримала Гран-прі у категорїї Young Blood від музичної премії Jäger Music Awards.

KHAYAT

Український співак та автор пісень Андрій Хайат заявив про себе в кінці 2018 року, однак прославився в 2019 році завдяки участі в “Голосі країни”, підкоривши суддів синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів та нацвідборі на “Євробаченні -2019”, де отримав потужну підтримку глядачів.

Дебютним альбомом Хайата став “KHMIL'” в який увійшли сім композицій та один бонус-трек. У день релізу альбом досяг другої сходинки в “iTunes TOP-200 Releases Ukraine”.

Хайат брав участь у проєкті “Українська пісня” (Ukrainian Song Project-2019) із треком “От і вся лбв” та став переможцем глядацьких симпатій. Пізніше він презентував пісню “Osoka” та кліп, який розробляв сам, а над відео працювала команда “iLargia Pictures”.

ТИМПАЧЕ

Український рок-гурт, заснований 2015 року у Києві. ТИМПАЧЕ учасник фестивалів: Gogolfest, Play Music Stop Violence, Kiev Vegan Boom. Цогоріч київський гурт презентував сингл “Птахи” до якого було відзнято відео, яке за два місяці зібрало 339 тис. переглядів на Youtube, та альбом «23», який складається із 14 треків. Для його запису використовувалися 5 гітар та 16 мікрофонів під звук барабанів. Пісні тематично пов'язані одна з одною, бо передають життєвий шлях та переживання їх творців.

Також було презентовано відеороботу до пісні «Венера», яка за 2 місяці зібрала 425 тис. переглядів.

TVORCHI

Український дует Андрія Гуцуляка і Джеффрі Кенні виконує пісні українською та англійською мовами. Гурт з'явився два роки тому, видавши дебютний альбом під назвою “The Parts” та відеокліп на пісню “Молодість”.

Але підкорити аудиторію зуміли лише цьогоріч з альбомом Disco Lights та відеокліпом на пісню «Believe», який протягом кількох днів набрав 400 тис. переглядів на YouTube.

Також, гурт виступив на музичних фестивалях Файне місто (Тернопіль), Atlas Weekend (Київ) та Ukrainian Song Project (Львів).

Паліндром

Львівський музикант Степан Бурбан, учасник хіп-хоп-бенду “Глава 94”, створив новий проект в якому прослідковується стилістика пост-панку, сінтіпопу, електроніки, моментами тріп-хопу. Бурбан сам пише музику і тексти, працює в домашній студії, власноруч монтує відео.

Дебютним став альбом “Про сьогодні, вчора і завтра”, який перший тиждень життя знаходився в топ 100 найчастіше доданих альбомів українських користувачів ITunes, а також пісня з альбому потрапила в популярний на Apple Music плейлист “Україна: нове покоління”.

Zbaraski

Jonny Zbaraski досвічений саундпродюсер зі Львова, який продюсував треки для українських реперів, серед яких Денні Дельта, Enji, Кобзар, Scratch Solo, працював з VovaZIL’Vova.

Проривом року став дебютний довгоочікуваний повноформатний альбом “Бо я так хочу”, до якого увійшло сім україномовних треків.

Shy

Олександра Карягина заявила про себе на “Х-Факторі” підкоривши суддю Дмитра Шурова (Pianoboy), який запропонував артистці співрацю.

У травні цьогоріч артисти випустили найромантичнішу дуетну пісню “Цілуй мене”, яка несе головний меседж “Знайшов свою людину - тримай її”.

KRUTЬ

Марина Круть - дівчина з бандурою, що співає пісні про любов і пошук себе. Вона брала участь в “Голосі країни” та “X-Факторі”, зробила пару дуетів з артистами, записала кілька каверів на світові хіти та навіть видала ноти для бандури, за якими займаються маленькі бандуристи.

Дебютом року став мініальбом Albino в якому співачка вдало поєднала старовинний інструмент та електроніку.

У 2020 році Марина Круть вийшла у фінал нацвідбору “Євробачення-2020”, набравщи найбільшу кількість балів, як від суддів, так і від глядачів.

Liloviy

Проект Liloviy виник два роки тому з ініціативи Олени Ковернік, який спочатку являв собою акустичний дует з Антоном Ан, а згодом склад гурту розширився.

Дебютом 2019 року став альбом “Називай” написаний у співпраці з львівською поетесою Наталею Мракою, завдяки віршу якої і народилася назва Liloviy. Пізніше вийшов сингл “Amnesia” на вірш українського поета Юрія Іздрика.

ponomariovv

Україномовний репер із Києва Віктор Пономарьов поєднує творчість з роботою редактора новин на телеканалі UA:Перший. У своїх треках він порушує болючі теми війни та політики.

Цьогоріч він випустив дебютний альбом “Двадцять два” і кліп на ключову пісню “Новини” в якому розповідає про війну. До кліпу артист залучив колег із телебачення, друзів та репера Metro з гурту SMLSKP, а роль матері зіграла кримська журналістка та режисерка театру PostPlay Галина Джикаєва, що працювала на кримськотатарському телеканалі ATR.