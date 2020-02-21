ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2019» в номінації «Менеджер року»

Інга АНДРЕЄВА

Генеральний директор Mastercard в Україні

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Останній рік був особливо динамічним ― він став роком змін і нових вершин. Восени виповнився рік, як я посіла посаду генерального директора Mastercard в Україні, і подальший розвиток компанії та посилення наших лідерських позицій були моїм особистим викликом.

Для мене було й лишається важливим те, що Україна продовжує впевнено рухатися по шляху cashless та інновацій, і Mastercard кожен день покращує безготівковий і цифровий досвід користувачів. Той факт, що сьогодні майже 7 з 10 випущених карт в обігу ― це карти Mastercard, закріплює нас як лідера платіжного ринку країни. Усе це стало можливим завдяки тісній співпраці з партнерською мережею українських банків і торгових партнерів, сміливості разом з ними впроваджувати інноваційні та соціально значимі проекти ― від smart city до біометричних технологій та нових способів прийому платежів.

Також я пишаюся тим, що в українському офісі компанії Mastercard нам вдалося зібрати команду успішних професіоналів, які стали драйверами інноваційних проектів. Успішна робота команди сприяла тому, що Україна стала хабом для реалізації європейських регіональних проектів в Mastercard. Так, наприклад, члени української команди розробляють загальноєвропейські комплексні програми лояльності і активно залучені до запуску інноваційних діджитал-продуктів на європейських ринках.

Ваша «Формула успіху»: Будь-яка творчість — це 1% натхнення і 99% праці, успіх неможливий без зусиль і постійного розвитку.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Я мріяла бути хірургом, щоб рятувати людей. І хоча хірургом я так і не стала, зараз я все одно відчуваю, як моя робота допомагає іншим. Так, наприклад, минулого року Mastercard відкрила нові грані інклюзивності в Україні. Вперше в Європі ми зробили інклюзивним один із наймасштабніших фестивалів регіону ― Atlas Weekend. Завдяки унікальному майданчику #MastercardVibes усі гості фестивалю, зокрема й люди, які погано чують, змогли максимально зануритися у фестивальну атмосферу та відчути музику на дотик і побачити очима. Ми привезли з США відому перекладачку жестової мови Амбер Галловей Галлео та її команду, яка передала ритміку 115 пісень хедлайнерів і навчила українських перекладачів своїй методиці.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Мріяла я у дитинстві, а зараз віддаю перевагу цілям. Якщо я відчуваю в чомусь потребу чи бажання – ставлю собі цілі. Так я розумію, як правильно діяти та куди йти, щоб отримати необхідний результат. Якщо говорити про основну професійну ціль, то це звичайно світ без готівки :)

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх ― результат наполегливої роботи. При цьому, кращий шлях до успіху – це закохатися в те, що ти робиш.

Якщо говорити про особисте життя, то успіх ― це можливість присвячувати себе родині, хобі та просто почуватися щасливою.

Ваш улюблений афоризм? 100% непочатих спроб не увінчаються успіхом.

Назвіть три головні якості успішного керівника? Головною якістю будь-якого керівника я вважаю натхненне лідерство, що драйвитиме команду досягати нових вершин та створювати щось значиме.

Друга риса – готовність нести відповідальність за всіх і кожного, за позитивний та негативний результат роботи і вміння перетворити його на досвід.

І ще одна важлива риса для керівника – відкритість.

Що є сьогодні є найголовнішим в роботі керівника підприємства? Що дає можливість бути лідерами в своїй галузі? Я б виділила три головні відмінності, що дозволяють компанії залишатися лідером:

1. Ми виступаємо драйверами, а не виконавцями. Обставини, експертиза, іноді інтуїція, а також чітке розуміння, що і навіщо ми робимо - це все наші навігатори в прийнятті рішень.

2. Ми порівнюємо себе лише з «собою вчора». Рівняння на іншого - шлях до внутрішньої конкуренції.

3. Ми мислимо не проектами, а змінами. Відмінність в тому, що проекти закінчуються, а зміни тривають і після них.

І насамкінець, один із важливих елементів для успіху – небайдужість або бажання допомагати, яке здатне об'єднувати дуже різних людей заради спільної мети.

Хто для Вас є взірцем менеджера в світовому масштабі? Я могла б зараз назвати Генрі Форда, Стіва Джобса, Джеффа Безоса і не помилилась би, адже всі вони дійсно відомі топ-менеджери. Однак для мене взірцями є Вірджинія Рометті (голова корпорації IBM), Урсула Бернс (екс СЕО Xerox), Сьюзен Войчицки (перший віце-президент Google) та інші жінки топ-менеджери. Як жінка та керівник, я розумію, що їх кар’єрний шлях був сповнений низки викликів. Однак вони довели собі й світу, що жінка може бути успішним топ-менеджером компанії світового масштабу та здатна вивести цю компанію на новий бізнес-рівень.

Що Ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках? У кожного в Mastercard є ген сміливості – сміливості мріяти та впроваджувати рішення, що випереджають свій час. І мені дуже приємно працювати з такою успішною, сильною та досвідченою командою, яка мотивує та орієнтована на нові спільні досягнення.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші – це найшвидший шлях забезпечення свого комфорту і не більше. Часом люди забувають, що дійсно важливі речі насправді безцінні. Це час з родиною, емоції від захоплюючих подорожей, натхнення після реалізації проектів, які змінюють життя людей, тощо.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... здійсню нездійсненне».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Мабуть заздрю я лиш своїм дітям та молодшому поколінню взагалі. Світ постійно дивує нас інноваціями та можливостями. І саме молодше покоління зможе побачити майбутнє, про яке ми можемо навіть не здогадуватись сьогодні.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Хотілося б сказати, що я не маю недоліків, однак це буде невеличким перебільшенням. Часто занадто вимоглива до себе і, при цьому, неймовірна перфекціоністка.

Чи є у Вас улюблена книга? З останнього прочитаного – книга Мішель Обами «Becoming».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Мене дуже надихають люди, що допомагають іншим. Тому я б хотіла познайомитися із Джеймсом Харрісоном – австралійцем, що увійшов до Книги рекордів Гіннесса як людина, що здала найбільше крові, ставши донором 1173 рази. Саме його донорство врятувало життя більше ніж 2 млн новонароджених.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Мабуть, не перенести, але створити самим - місто як технологічне чудо світу. На зразок Сингапуру, тільки навіть краще. Місто, де все пов'язане між собою, інноваційне, збалансоване, оптимізоване і зручне для мешканців. Місто не як набір красивих листівок, а як досвід, зразок, який хочеться наслідувати

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Мені здається, що їй би пасувала назва Cashless. Якщо ми вже будуємо світ без готівки на нашій планеті, то чому соромитись амбіцій будувати його й на іншій? Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Думаю, це мали б бути кілька українських вишів. Країна - це її люди, а майбутнє країни - її молодь. В студентах з різних міст України, в їхньому різному культурному бекграунді й нинішніх амбіціях найкраще втілюється те, чим є Україна і чим буде. Звісно, в Україні є безліч фантастичних природних та історичних пам'яток. Але, як на мене, університети - це хороший експрес-індикатор країни. І нам є чим пишатися, говорячи про них.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Помилки сприймаю як життєві уроки. Я вивчаю їх, роблю висновки та рухаюсь далі.

Якщо ж говорити про досягнення, то найбільше – вміння отримувати задоволення від того, чим займаюсь. Я перестала шукати work-life balance – я просто підлаштовуюсь під ритм життя і отримую задоволення від того, що роблю.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Я люблю швидкість, подорожі, яскраві враження і нові вершини.

З недавнього часу все це для мене втілило моє хобі – лижі. Їдучи з гори, ти зосереджуєшся лиш на своїй координації та русі, решта просто не має значення. Так я даю відпочити своїм думкам.

Та й взагалі, мені здається, займаючись улюбленим хобі, найбільше відчуваєш себе собою.

Владислав САВЧЕНКО

Генеральний директор PowerCode LLC, Магістр Права

Три головні події 2019 року за Вашою версією: Збільшення валового доходу в три рази, порівняно з 2018 роком, підписання угоди про партнерство з Інвестиційним форумом, відкриття офісу в Німеччині.

Ваша «Формула успіху»: Успішною людину робить наполегливий рух, та звичка бути причиною, а не наслідком.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Автогонщиком.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Взяти участь у змаганнях раллі «Дакар».

Бути сьогодні успішним – це… здатність швидко аналізувати велику кількість інформації, та приймати точні миттєві рішення, змінюючи іх так швидко, як цього вимагають обставини.

Ваш улюблений афоризм? Кожна невдача несе в собі зерно справжнього успіху.

Назвіть три головні якості успішного керівника? Відповідальність, Компетентність, Організованість.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника підприємства? Що дає можливість бути лідерами в своїй галузі? Здатність ставити правильні цілі, та досягати їх виконання. Брати участь в організації виробництва, бути на зв’язку, бути готовим застосувати свою компетентність у будь-який момент. Готовність нести відповідальність за себе та своїх підлеглих.

Хто для Вас є взірцем менеджера в світовому масштабі? Арно Бернар

Що Ви найбільше цінуєте в своїх співробітниках? Продуктивність, здатність навчатися, та розуміння цілей Компанії.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші- це інструмент, що допомагає отримати фізичну свободу матеріальної частини людини, а знайти духовної частини – допоможе родина, близькі люди, навчання та правильне оточення. Духовно збагачена людина – вільна та багата по-справжньому.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... виконаю найнеймовірніші цілі».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Собі завтрашньому. Нікому не заздрю, вважаю це поганим тоном.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Надмірна доброта.

Чи є у Вас улюблена книга? Наполеон Хилл «Думай та збагачуйся».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Сальвадор Далі.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Статую Зевса Олімпійського. Вона надавала б силу і мудрість місту та його мешканцям.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Вікторія.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. На острів Хортиця. Козацьку Батьківщину.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Створення люблячої родини- головне досягнення у житті. Помилки – це проміжковий результат пере досягненням цілі.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Біг та важка атлетика.

Марек ТОМАЛАК

Генеральний директор PepsiCo в Україні

PepsiСo – один із лідерів українського ринку продуктів харчування та напоїв, представлена компаніями ТОВ «Сандора» і ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна».

Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції, де представлена брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик». До портфеля компанії входять також газовані напої Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, холодний чай Lipton Ice Tea®, мінеральна вода «Аква Мінерале». На ринку снеків компанія представлена брендами Lay's® і «Хрусteam». PepsiСo в Україні також займає впевнені позиції на ринку молочної продукції з брендами «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька» та дитячого харчування з брендом «Агуша».

Керуючись принципом «Перемагати відповідально», PepsiCo прагне дарувати якомога більше усмішок з кожним ковтком та кожним шматочком своєї продукції. Принцип «Перемагати відповідально» відображає прагнення до сталого розвитку на ринку та впровадження цієї мети в усі аспекти бізнесу.