ВІДОБРАЖЕННЯ. БОРИС ЛЯТОШИНСЬКИЙ І ЙОГО ЧАС

26 лютого у Національній філармонії України відомий піаніст Євген Громов представить твори українського композитора Бориса Лятошинського.

Також звучатиме музика його сучасників – австрійців Арнольда Шьонберґа та Альбана Берґа, поляка Кароля Шимановського, росіянина Олександра Скрябіна та угорця Бели Бартока. Твори цих композиторів відображають музичний контекст творчості 1920-х років Бориса Лятошинського.

Піаніст Євген Громов, автор проєкту, так прокоментував цю подію: «Фортепіанний доробок Бориса Лятошинського 1920-х років – унікальне явище українського модернізму цих років. Як і його старші сучасники – видатні європейські модерністи, Лятошинський у власній творчості має також пізньоромантичні витоки, безпосередньо пов‘язані з іменами Ваґнера, Ліста, Чайковського, Малера. Відчувши на собі й помітний вплив пізнього Скрябіна, а ще – естетики австрійського експресіонізму та композиційних принципів нововіденської школи (перш за все Шьонберґа і Берґа), Лятошинський саме у 1920-ті роки використовує найбільш радикальні технології у компонуванні, які можна чути й, зокрема, в угорця Бартока та поляка Шимановського».

Цикл «Відображення», що складається із семи п‘єс, створено 1925-го. Лятошинському було 30. Цікаво, що 1923 року з’являється нова ладова система – додекафонія, яку винайшов австрійський композитор Арнольд Шьонберґ. Саме тоді він написав цикл із п’яти п’єс для фортепіано ор.23. А ще у 1927-1930 роках Шьонберґ живе у Берліні, де у нього навчається перша українська композиторка Стефанія Туркевич (1898-1977).

У концерті, зокрема, звучатиме і Клавірштюк (тв.11, №2), який Арнольд Шьонберґ створив у Відні, коли йому було 35.

Нагадаємо, що цьогоріч музична спільнота відзначає 125-річчя від дня народження українського композитора-класика ХХ століття Бориса Лятошинського.

Вартість квитків – 70-350 грн.

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