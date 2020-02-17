“Моршинська” оновлює дизайн пляшки

У 2020 році “Моршинська” змінюється. Нова пляшка стає не лише більш ергономічною та стильною, а й міститиме на 15% менше пластику.

“Ми оновили “Моршинську” зовні, але в середині вона так само наповнена улюбленою природною водою з Моршинських родовищ – для природного відновлення тіла. Сучасний дизайн пляшки, яку відтепер ще зручніше і приємніше тримати в руці – наш крок назустріч споживачу, а зменшення пластику на 15% завдяки використанню інноваційних технологій при розробці форми пляшки та на виробництві - наш крок до захисту навколишнього середовища,” - підкреслила Наталія Ревіка, директор з маркетингу IDS Borjomi Ukraine.

Окрім ваги самої пляшки, “Моршинська” також оновила її “зовнішність” - змінила шрифт логотипу, тиснення геометричних ялинок і гір, зменшила розмір горла та кришки корони. Етикетка нової пляшки “Моршинської” стала вужчою та з меншою кількістю елементів. Колір газації пляшок (синій, білий, зелений) залишився без змін, тож покупці можуть швидко знаходити потрібну пляшку на полицях.

Протягом декількох місяців всі формати ПЕТ-пляшок “Моршинська”перейдуть на новий дизайн. А з лютого по квітень 2020 року оновлена “Моршинська” виходитиме з лімітованою кришкою з написом “Сортуй” для привернення уваги споживачів до необхідності сортування пластику.

На сайті https://newbottle.morshynska.ua/ можна побачити актуальну карту з пунктами сортування та дізнатись, як правильно підготувати пляшки до переробки.

“Моршинську” в оновленому дизайні можна буде знайти на полицях магазинів уже з 10 лютого.

Фото: ТМ “Моршинська”