Контактні лінзи — сучасне вирішення проблеми поганого зору

У наш час комп’ютерів і смартфонів гостро постає проблема поганого зору. Кожна людина вибирає для себе комфортніший спосіб її розв’язання. Багато людей віддають перевагу окулярам, проте це не завжди зручно.

Недоліки носіння окулярів:

їх можна забути, коли вони потрібні, або загубити, розбити;

окуляри обмежують бічний зір;

не підходять для занять спортом;

стекла окулярів запітнівають при перепаді температури (наприклад, коли заходиш узимку з вулиці в тепле приміщення);

зір може погіршуватися впродовж життя, і замовляти щоразу нові стекла на окуляри дуже дорого, особливо якщо у вас кілька пар.

Із цих причин використання контактних лінз набуває все більшої популярності. Магазин оптики в Києві надає відмінний вибір сертифікованої продукції високої якості. На сайті mrlens.ua/ ви можете з легкістю підібрати контактні лінзи відомих виробників згідно з рекомендаціями офтальмолога. Для комфорту покупців розроблена система знижок і постійно проводяться акції.

Параметри для підбору контактних лінз:

виробник;

оптична сила;

термін носіння;

радіус кривизни;

колір.

Кольорові лінзи використовуються з естетичної точки зору, тобто для краси. Усі види контактних лінз призначені для використання в будь-якому кліматі і за будь-якої погоди, але існують деякі обмеження. Наприклад, при плаванні в басейні або відкритій водоймі необхідно використовувати маску або окуляри для плавання, щоб уникнути прямого контакту лінзи з водою. Для цього підійдуть так звані лінзи-одноденки, які треба зняти та викинути відразу після потрапляння в них води. У контактних лінзах не можна перебувати в сауні, лазні.

Правильне використання контактних лінз збереже здоров’я ваших очей!

На жаль, багато людей змушені відмовитися від контактних лінз унаслідок того, що не вміють правильно їх використовувати. У результаті людина відчуватиме дискомфорт при носінні лінз, що, скоріше за все, призведе до вибору не на користь цієї продукції.

Як правильно носити контактні лінзи? Часто людям неприємно торкатися очного яблука, але опанувавши потрібні навички, процедура надягання або зняття контактних лінз доводиться до автоматизму та стає буденною.

Дуже важливий аспект — гігієна. Не можна допустити потрапляння бруду та частинок пилу на пальці й саму лінзу — це може призвести до натирання ока, а також інших серйозних наслідків.

Необхідно правильно зберігати лінзи — у спеціальному контейнері в дезинфікуючому розчині. Пінцет для надягання контактних лінз також міститься в чохлі. Спеціальні силіконові накладки на кінчиках пінцета запобігають ушкодженню лінзи. Обов’язково слід перевірити цілісність лінзи, перш ніж помістити її на око.

При відчутті сухості рекомендується використовувати спеціальні краплі для зволоження очей, розроблені при носінні контактних лінз.

Не менш важливо дотримуватися терміну служби вибраного товару. Лінзи поділяються на чотири основні категорії: одноденні, двотижневі, місячні або тримісячні. Частота заміни контактних лінз залежить від їхнього виду.

Види контактних лінз:

Лінзи безперервного носіння не знімаються з очей упродовж місяця, у тому числі вночі. Такий режим допускається лише в деяких видів силікон-гідрогелевых лінз і підходить далеко не всім.

Лінзи з пролонгованим режимом носіння залишаються на очах протягом тижня.

«Гнучкі» лінзи носять один-два дні.

«Денні» лінзи надягають на очі з ранку, носять цілий день і знімають перед сном.

До контактних лінз також можна придбати супутні товари:

розчини для лінз;

зволожуючі краплі для очей;

ферментні пігулки;

антисептики для рук;

контейнери;

пінцети;

знімачі;

дорожні набори.

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