Соціальна допомога має надаватися тим, хто її реально потребує – Урядовий контактний центр

Соціальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг мають отримувати всі, хто її реально потребує. Про це свідчать тисячі звернень громадян на урядову «гарячу лінію».

Відповідно до європейських цінностей та стандартів держава повинна підтримувати належний рівень умов проживання населення, забезпечувати доступність та належну якість житлово-комунальних послуг. Одним з інструментів відповідної політики в Україні є надання пільг окремим категоріям населення, які потребують підтримки у зв’язку з віком, станом здоров’я, малозабезпеченістю, складними життєвими обставинами. Уряд визнає, що рівень охоплення державною підтримкою сімей, які її найбільше потребують, низький.

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначається, що проблемою у сфері соціального захисту є недостатня виявленість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, задавненість проблем та криз у сім’ях – не вистачає системного підходу до даного питання, методологічного та кадрового забезпечення. Соціальна допомога має надаватися тим, хто її реально потребує.

За даними Міністерства соціальної політики, у жовтні 2019 року 2,8 млн домогосподарств отримували житлову субсидію, а 218 тис. сімей – державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

У 2018 році лише на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з державного бюджету було виділено 15,5 млрд грн, у 2019 – уже 17,5 млрд гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Цим Порядком визначено механізм реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом,управління багатоквартирним будинком, а також комунальних послуг:

- централізоване постачання холодної та гарячої води;

- водовідведення,

- тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) тощо.

Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України. Їх перелік міститься у Порядку, всього – одинадцять Законів.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, упродовж 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 10 тисяч звернень стосовно надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. За січень 2020 року таких звернень зареєстровано понад 3 тисячі. Найбільше зверталися жителі м. Київ, Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Київської областей.

Так, з 1 жовтня 2019 року запроваджено механізм надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. Технічні негаразди та недоліки в організації комунікації між управліннями соціального захисту населення, пільговиками, виконавцями комунальних послуг та АТ «Ощадбанк» призвели до затримки у перерахуванні коштів на рахунки виконавців комунальних послуг.

Надходили повідомлення про відсутність укладених договорів між АТ «Ощадбанк» та виконавцями комунальних послуг, здебільшого з Дніпропетровської (Покровського, Межівського, Новомосковського, Павлоградського районів і м. Кривий Ріг) та Львівської областей (Старосамбірського, Сокальського, Городоцького районів і м. Самбір).

Аналіз відповідей на звернення щодо неперерахування цього виду пільг засвідчив, що причиною є технічні недоліки.

Так, на урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька м. Полтава та повідомила, що користується пільгами на житлово-комунальні послуги відповідно до статусу «дитина війни». Станом на 28.12.2019 р. кошти не були перераховані до АТ «Ощадбанк» та підприємствам-надавачам комунальних послуг. Для з’ясування ситуації заявниця зверталася до УПСЗН Подільського району м. Полтава та до відділення АТ «Ощадбанк», де їй повідомили, що треба очікувати перерахування пільги. Жінка просила посприяти у прискоренні вирішення питання.

У виконавчому комітеті Подільської районної у м. Полтава ради повідомили, що починаючи з жовтня 2019 року, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги » пільга надається в грошовій формі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово- комунальних послуг у грошовій формі» запроваджено монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка включає в себе два механізми надання пільг: у грошовій готівковій формі та грошовій безготівковій формі. Оскільки заявницею, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 807, не було подано заяву до 15 жовтня, то було призначено пільгу в грошовій безготівковій формі.

Протягом доби після перерахування коштів АТ «Ощадбанк» направляє смс-повідомлення про стан проведених розрахунків за послуги з підприємствами– надавачами житлово-комунальних послуг. Оплата за комунальні послуги проводиться безпосередньо пільговиком після отримання смс-повідомлення, а саме: у сумі, яка зазначена в смс-повідомленні (це різниця між вартістю фактично спожитих послуг та перерахованою сумою пільги).

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні вперше, з технічних причин не було вчасно перераховано кошти та некоректно сформовано смс-повідомлення. З 1 січня 2020 року рішенням Уряду пільговикам, яким надаються пільги у безготівковій формі, надано можливість у будь-який час змінити форму отримання пільг на «готівку». Пільга у готівковій формі надаватиметься з місяця, що настає за місяцем подання заяви.

Заявник з Валківського району Харківської області (учасник бойових дій, особа з інвалідністю ІІ групи) наприкінці січня цього року отримав квитанцію за доставку газу, сам він користується пільгами на оплату за житлово-комунальні послуги. Чоловік просив надати роз'яснення, чи має право користуватися також пільгами на оплату за доставку газу.

В Управлінні соціального захисту населення Валківської районної державної адміністрації надали такі роз’яснення.

З 1 січня 2020 року з роздрібної ціни на природний газ виокремлюється послуга «Розподіл природного газу». Відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 373 виплата пільг громадянам у грошовій формі надається на оплату за такі комунальні послуги:

- послугу з постачання та розподілу природного газу;

- постачання та розподілу електричної енергії;

- постачання теплової енергії;

- постачання гарячої води;

- централізованого водопостачання та водовідведення;

- поводження з побутовими відходами.

У зв'язку з відсутністю програмного забезпечення в січні 2020 року заявнику було здійснено нарахування пільги на оплату за житлово-комунальні послуги без складової на розподіл природного газу. У лютому 2020 року управління соціального захисту населення отримає нову програму, яка дозволить здійснити розрахунок пільг на означену послугу з перерахунком за січень 2020 року.

Тому, в березні 2020 року заявник одержить пільгу на розподіл природного газу за лютий 2020 року з перерахунком за січень 2020 року.

Заявниця з м. Запоріжжя звернулася від імені чоловіка, якому надається 100 % знижка за користування житлово-комунальними послугами як інваліду війни. Жінка пояснила, що з жовтня 2019 року кошти не перераховуються житлово-комунальним підприємствам. У зв'язку з цим оплата за послуги опалення та гарячого водопостачання нараховується в повному обсязі. Жінка просила посприяти у перерахунку коштів пільг житлово-комунальним підприємствам.

За результатами розгляду звернення, в управлінні соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району повідомили про таке.

Виплата пільг чоловікові здійснюється в безготівковій формі шляхом щомісячних перерахунків коштів Міністерством соціальної політики на рахунки в АТ «Ощадбанк», який в свою чергу здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об'єднань та інших постачальників комунальних послуг тільки на підставі укладених договорів між АТ «Ощадбанк» та постачальниками комунальних послуг.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. № 1123 чоловік заявниці 09.01.2020 року написав заяву на отримання пільг у грошовій готівковій формі. Пільговику було надано детальні роз'яснення щодо порядку отримання пільг у грошовій готівковій формі, які повною мірою задовольнили його.

Довідково: за період з 4 по 11 лютого 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 34 тисячі 174 звернення, з них телефоном – 28 962, через Інтернет – 5 212.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ – (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю – за номером телефону 1539;

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів – за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.