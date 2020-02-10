92 премія "Оскар": переможці. Інфографіка

У неділю в Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 92-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переможцями у основних номінаціях.

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” вперше в історії стали іншомовні “Паразити”. Творчий колектив фільму забрав одразу чотири “Оскари”: за найкращу режисерську роботу, найкращий оригінальний сценарій і найкращий міжнародний художній фільм.

Звання найкращого актора завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі “Джокер”, а найкращої актриси - Рене Зеллвегер, яка чудово перевтілилася у фільмі “Джуді.

“Оскари” за ролі другого плану забрали Бред Пітт за “Одного разу в Голлівуді” та Лора Дерн за “Шлюбні історії”.