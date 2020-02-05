Як правильно вибрати ергономічне крісло?

Сучасний ринок рясніє великою кількістю пропозицій щодо крісел ортопедичного і кінематичного типів. Ціновий діапазон таких виробів суттєво різниться між собою, що істотно ускладнює завдання щодо вибору оптимальної моделі.

Сучасна людина проводить велику кількість часу за монітором комп'ютера або робочим столом, не стежачи при цьому за своєю поставою. Після тривалої роботи, навчання, гри або перегляду відео відчувається втома і дискомфорт.

Ортопедичне офісне крісло має підвищений рівень функціональності. Наявність регульованої спинки під положення тіла дозволяє людині розміститися з комфортом, зводячи до мінімуму навантаження на хребет. У такому виробі дуже зручно працювати, розслабитися або відпочити після трудового дня. Вбудований синхронічний механізм дозволяє надійно контролювати послідовність рухів людини, автоматично підлаштовуючись під його позу.

Основні характеристики ергокрісел:

природна адаптація під користувачів різної ваги та зросту. Спеціальна система опор Backfit ідеально повторює вигин спини людини, що дуже важливо для правильної постави;

рівномірний розподіл ваги досягається за рахунок унікальної технології Support Technology;

якісна оббивка. Деякі моделі покриті міцною тканиною, через яку вільно проникає повітря. Ефект досягається за рахунок наявності підкладки та сітчастої поверхні;

зручне регулювання за рахунок простих механізмів. Висота підлокітників виставляється защелкуванням кнопок на поверхні ручок, ширина — механічним розлученням. Підйом крісла по висоті здійснюється нижнім важелем.

унікальне дизайнерське оформлення. Профілі деяких моделей нагадують вітрило, яке проходить під мостом. Креативне оформлення відмінно поєднується з ергономічними стандартами. Клієнтам доступні крісла з простими деталями і тонкими лініями, а також вироби елегантного стилю.

Практичні поради при виборі конструкції:

Не економте на дешевих моделях. Виріб повинен бути якісним і в повній мірі відповідати вашому стилю роботи. Заздалегідь вивчіть всі можливості регулювання (глибина посадки, висота спини, рівень підголівників і ін.). Параметри моделі повинні відповідати розмірам тіла. Вимагайте від продавця сертифікат якості на продукцію. Проаналізуйте характеристику матеріалу (шкіра, теплообмін і ін.). Враховуйте максимальне навантаження виробу. Звертайте увагу на структуру і м'якість коліщаток, щоб виключити ними дряпання поверхні. У поєднанні з ортопедичним кріслом використовуйте стіл з регулюванням висоти — це забезпечить максимальну ергономіку робочого місця.

До вибору моделі крісла необхідно поставитися відповідально. Адже від цього залежить ваше загальне самопочуття, впевненість і гарна постава.