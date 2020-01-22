Просування каналу на YouTube без реклами і вкладень

Створити відмінне відео – це половина успіху. Потрібно ще його правильно оптимізувати, підібрати найбільш точну назву і опис, а також забезпечити комфортний доступ користувачів до інформації. Без цих дій будь-який канал не буде настільки ефективним і прибутковим. Найпростіші і одночасно дієві рішення стануть двигуном для розкручування і просування будь-якого каналу на YouTube.

Вплив мета тегів на просування

Це один з ключових чинників ранжирування, тому що вони допомагають YouTube проаналізувати відео і запропонувати його користувачам надалі. Підбір ключових слів ґрунтується на наступному алгоритмі:

сформувати набір ключових слів;

скласти заголовок і опис на основі ключів;

використовувати теги.

Для підбору ключових слів рекомендується використовувати спеціалізовані сервіси або програми. Найбільш простим способом є застосування пошукового рядка з рекомендаціями сервісу. Запропоновані варіанти ключів можна використовувати для власного відео.

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Назва відео

Ключове слово обов'язково потрібно помістити в назву відео. Це позитивно впливає на ранжирування по ключу, формуючи потік користувачів. Бажано ключ робити першим, щоб його було видно в мобільній версії при скороченні назви. Якщо це частина серіалу або фільму, тоді номер і дату випусків необхідно переносити в кінець.

Опис ролика

В описі обов'язково використовуються точні входження ключових слів і їх словоформи. Бажано не робити текст більш ніж 200 символів. Для розведення контенту необхідно додавати посилання на соціальні мережі або різні сервіси як елемент допомоги користувачу.

Якщо ролик занадто довгий необхідно розставити тайм-коди з найбільш цікавими і важливими моментами. Це дозволить користувачам знайти необхідну для них інформацію, а також швидко дізнатися ті чи інші дані.

Поведінкові чинники

Сервіс YouTube враховує, коли користувач:

закрив відео;

додивився його до кінця;

залишив коментар;

поставив лайк;

поділився друзями;

підписався на канал.

Система аналізує цю інформацію і в майбутньому враховує її під час надання результатів пошуку. Необхідно стежити за цими даними і спонукати користувачів до дій.