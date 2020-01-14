Громадян, які чекають поповнення в родині, цікавить порядок отримання допомоги «Пакунок малюка»

Громадяни, які чекають на появу дитини, звертаються на урядову «гарячу лінію» з приводу отримання державної допомоги «Пакунок малюка». Про це свідчать тисячі звернень, що надійшли впродовж 2019 року.

Забезпечення фінансової підтримки з боку держави у вигляді виплати різних видів допомоги є однією з форм державної підтримки сімей з дітьми. Уряд підвищив виплати на дитину у 2020 році. Так, розмір дитячих грошей на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, становитиме не 2 прожиткові мінімуми, а 2,5. Це додатково понад 1000 гривень на одну дитину. Зросте також розмір дитячих грошей у 2020 році на дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу і названих сім’ях, – додатково 3 000 гривень на одну дитину.

Державним бюджетом України на 2020 рік передбачено видатки у розмірі 1,6 млрд гривень для надання одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» для 331 тис. сімей. Допомогу при народженні дитини надаватимуть разом із «пакунком малюка».

Традицію надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» розпочато у вересні 2018 року. Реалізацію проекту підтримано рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 427) з метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримки розвитку відповідального батьківства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» затверджено Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

У Переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги (у редакції наказу Міністерства соціальної політики від 3 липня 2019 р. № 1035) 38 найменувань. З-поміж них: підгузки одноразові, боді з коротким та довгим рукавом, чоловічки з довгим рукавом та штанцями, ковдра тепла, плед-ковдра тощо. У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що зміст пакунку планується переглянути, проте ціна його залишиться колишньою – у межах 5 тисяч гривень.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, у 2019 році на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 35 тисяч звернень, що стосувалися отримання різних видів державної допомоги та понад 1400– щодо «пакунку малюка». Кожна друга скарга, спричинена відсутністю у пологових будинках «пакунків малюка», надходила від мешканців Донецької області. З приводу призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми найчастіше зверталися жителі Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Донецької та Харківської областей.

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька Овідіопольського району Одеської області та повідомила, що народила дитину 16 вересня 2019 року. З приводу отримання «пакунку малюка» жінка 2 жовтня звернулась із заявою до УПСЗН Овідіопольського району, але станом на 16 жовтня питання не вирішено. Заявниця просила сприяти в отриманні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

В Овідіопольській районній держадміністрації повідомили, що на момент виписки заявниці з новонародженою дитиною з пологового будинку була відсутня одноразова натуральна допомога «пакунок малюка». З урахуванням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 року № 512 заявниці було видано «пакунок малюка» 24 жовтня 2019 року. Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» жінка підтвердила позитивне вирішення питання.

З аналогічною проблемою на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Новий Розділ Львівської області. Заявниця 11.09.2019 року подала документи до УПСЗН міста для отримання «пакунку малюка», проте станом на 15.10.2019 року «пакунок малюка» їй не надали.

За результатами розгляду звернення у Новороздільській міській раді Львівської області поінформували, що одноразова допомога «пакунок малюка» була видана заявниці 17.10.2019р. Під час спілкування з працівником Центру, який здійснював зворотний зв’язок, жінка підтвердила, що через два дні після звернення на урядову «гарячу лінію» вона отримала «пакунок малюка».

Громадянку з м. Ладижин Вінницької області хвилювало питання, чи має вона право на отримання бебі-боксу, якщо народила дитину на території іншої країни. У Ладижинській міській раді надали відповідь, яка, можливо, стане у пригоді тим, хто опинився у схожій ситуації.

Відповідно до п.4 Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512, право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину. Згідно з п.9 зазначеного Порядку допомога «пакунок малюка» видається її отримувачам не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. У разі народження дитини за межами України допомога «пакунок малюка» видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини на підставі особистої письмової заяви отримувача допомоги та копії свідоцтва про народження дитини. Для отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» заявниці порадили протягом 30 календарних днів з дня народження дитини звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Через тиждень після звернення на урядову «гарячу лінію» жінка отримала «пакунок малюка».

Киянин просив допомогти з’ясувати , чому станом на 15 жовтня 2019 року його дружина не отримала відповіді від УПСЗН районної у місті Київ державної адміністрації, до якого подала документи для призначення соціальної допомоги при народженні дитини. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомив, що Законами України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами.

Право на ознайомлення з інформацією має виключно та особа, якої вона (інформація) стосується та стосовно якої ця інформація зібрана. 24 жовтня 2019 року в телефонному режимі Департаментом доведено до відома дружини заявника інформацію щодо призначення та терміну виплати їй державної допомоги.

Довідково: за період з 3 по 13 січня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 35 тисяч 382 звернення, з них телефоном – 30 929, через Інтернет–4 453.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру в розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.