Термальні води у Косино. Садиба «Іванчо Бірток» запрошує

На перший погляд Україна здається всім відомою і обкатаною вздовж і впоперек. Але це тільки на перший погляд. Поїхавши в будь-який куточок нашої країни, ви будете приємно здивовані і вражені тим, скільки ще приємних сюрпризів вона ховає. Одне із значимих місць — це Закарпаття, де ви поринете в надзвичайний світ природи і заодно зможете оздоровити свій організм. У чарівному селі Косонь, що на Берегівщині, знаходиться відомий оздоровчий комплекс «Термальні води Косино». Особливістю комплексу є вигідне розташування на межі залягання термальних мінеральних вод, що проходять через багато європейських країн: Франції, Іспанії, Італії, Австрії, Швейцарії та ін. Цілюща вода, що в басейнах, піднімається в них з глибини 1190 метрів, а з глибини близько 90 метрів її насосами закачують і охолоджують з +510 до +410 C. Курорт в Косино - це термальні води, європейський готель, хороший ресторан Чарда і багато інших розваг, які забезпечать неповторний відпочинок і безліч яскравих емоцій.

Садиба «Іванчо Бірток» - ідеальне місце для відпочинку та оздоровлення

На території комплексу «Термальні води Косино» розташована садиба «Iванчо Бірток», її ще називають королівським відпочинком для всієї сім’ї. Щороку тисячі туристів тут проходять курс лікування та оздоровлення. В розпорядженні гостей готелю безкоштовна автостоянка, Wi Fi, для маленьких гостей передбачена ігрова кімната та інші переваги.

Цілющі властивості термальних вод Косино

На території садиби «Іванчо Бірток» до послуг всіх відпочиваючих є кілька басейнів. Найбільший з них знаходиться під відкритим небом і цілий рік вода тут завжди однакова + 410 C. Є інші басейни менші за розмірами, але вода в них такої ж температури. Є ще басейн, який відкритий тільки влітку, температура води в ньому + 210C. У спекотну літню погоду тут працює аква-бар, де можна спробувати прохолодні напої, не виходячи з води. Також є унікальні ванни Кнайпа, де потрібно стояти в кожній з них однією ногою по 1 хв. Температура води в них різна — від 10 0C до 40 0C. Завдяки такій процедурі зміцнюються стінки судин, зменшується запалення, стихає біль і поліпшується самопочуття всього організму. Термальні води Косино рекомендуються людям, що страждають від болю в ногах, судом нижніх кінцівок і варикозних захворювань. Для діточок є спеціальний дитячий басейн, де температура води становить +32 0C.

Термальні фонтани

Нещодавно на території оздоровчого комплексу побудували оригінальні термальні фонтани-джакузі, яких чотири і один в центрі — під назвою «Золотий кран здоров'я». Спеціальні насадки на центральному фонтані «ілюзії»— золоті крани здоров'я, що наповнюють всі 80 струменів киснем і роблять термальну воду справді цілющою.

Термальна вода в цих басейнах багата залізом, натрієм, калієм, фтором, цинком і багатьма іншими корисними мікроелементами. Кисло-лужний баланс рН 6, 08, а загальна мінералізація води становить 8,5 - 11 00 г / дм куб. За бальнеологічними дослідженнями ця вода призначена для зовнішнього застосування при захворюваннях суглобів, нервової системи, периферичних судин та інших недугів.

Королівські сауни

Родзинка оздоровчого комплексу — королівські сауни, де можна розслабитися і поліпшити стан здоров'я. В розпорядженні гостей є соляна кімната, евкаліптова сауна інші.

Харчування

Смачно поїсти можна в ресторані Чарда комплексу «Термальні води Косино». Тут готують страви різних країн світу, оригінальний смак яких задовольнить кожного відвідувача.

Проживання в садибі «Іванчо Бірток»

Номерний фонд нового готелю сучасний і комфортабельний. До послуг гостей 2-х,3-х, 4-х кімнатні номери, оснащені згідно європейских стандартів.

Відпочинок в Карпатах на курортах з термальними водами можна організовувати як великими дружніми компаніями так і в колі сім'ї. Завітайте до садиби «Іванчо Бірток» в будь-який час року і ви не тільки чудово проведете час, але й добре оздоровитесь.