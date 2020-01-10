Нове у законопроєкті “Про працю”. Інфографіка

Кабінет міністрів України 27 грудня ухвалив довгоочікуваний проєкт закону “Про працю”. Документ був зареєстрований у Верховній Раді і наразі чекає на розгляд. “Укрінформ” розібрався, які зміни в сфері праці чекають українців:

основа трудових відносин — письмовий договір (паперовий або електронний). За порушення його умов роботодавця можна буде штрафувати через судпПередбачено 7 видів договорів: безстрокові, строкові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівські і договори з домашніми працівниками.

існуватиме 8 груп підстав для припинення догоовру (було 12)

з’явиться грошова компенсація при звільненні з ініціативи роботодавця. Залежно від тривалості співпраці з ним може сягати 6-ти середньомісячних зарплата

трудова книжка стає необов’язковим, довідковим документом. Джерело інформації про трудову діяльність — електронний Реєстр застрахованих осіб

40-годинний робочий тиждень залишається, але щоденне навантаження варіюється. Затверджується поняття гнучкого графіку і дистанційної роботи

при розрахунку мінімалки почнуть враховувати прогнозний індекс споживчих цін та інші економічні чинники (раніше орієнтувалися на потреби, середню зарплату на ринку і зайнятість)

надурочну роботу, роботу в вихідні та на свята оплатять мінімум 120% від розміру зарплати (раніше — у подвійному розмірі)

забороняється оплата праці в натуральній формі — винятково грошима

розроблено механізм компенсації зарплати у разі неспроможності роботодавця (через гарантійну установу) та затримки виплат більше ніж на 15 днів

відпустку по догляду за дитиною даватимуть як батьку, так і матері (раніше — лише одному з батьків або родичів)

компенсацію за невикористані дні відпустки при звільненні платитимуть лише за відпустки, отримані у році звільнення та в попередньому (раніше період не обмежувався)

з 18 підстав для надання відпустки “за свій рахунок” лишається 5. Але відпускатимуть на 30 днів замість 15-ти

зберігаються базові соціальні гарантії: оплачувані лікарняні, щорічна оплачувана відпустка, декретна відпустка, мінімальна зарплата

Нововведення означають узаконення дистанційної роботи домашніх працівників та гнучкого індивідуального графіку. Офіційно працювати зможуть мами в декреті, особи з інвалідністю, фрілансери. Роботодавців змусять попереджати працівників про звільнення заздалегідь залежно від тривалості співпраці з ним і виплачувати компенсацію. Якщо пропрацювали в компанії 5 років, про звільнення мають попередити за 60 днів і якщо маєте бажання піти відразу, без відпрацювання цих 2 місяців, заплатять компенсацію в розмірі зарплати за 4 місяці. Накопичувати невикористані дні відпусток роками більше не матиме сенсу — їх не компенсуватимуть при звільненні. Трудові книжки втратять статус важливого документа, а діяльність профспілок більше не регулюватиметься законодавством про працю.