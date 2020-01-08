ТОП цікавих фактів про шини Continental

Німецькі шини Continental займають почесну четверту позицію в світовому рейтингу найбільш надійних покришок. Вони продаються в багатьох країнах, випускаються в широкому модельному ряді.

Лінійка покришок німецького бренду включає гуму всіх видів сезонності і типорозмірів. В Україні шини Continental оригінального виробництва доступні до замовлення на сайті компанії Lester. Широкий асортимент включає моделі покришок для позашляхових і легкових авто всіх класів.

Основні відмінності

Світову популярність автошини Continental отримали завдяки своїй високої якості. Серед характеристик покришок німецької компанії варто відзначити:

високі показники зносостійкості;

екологічність складу;

мінімальний опір ефекту кочення.

Останній фактор забезпечує економічність витрати палива. В ході досліджень доведено, що при комплектації автомобіля (будь-якого класу) гумою німецького бренду споживання ПММ знижується до 8%.

Досягти стабільності в перерахованих показниках вдається за рахунок інновацій, які застосовуються при виробництві. Однією з найпопулярніших стала технологія самовідновлення SSR, завдяки якій шини можуть «латати» проколи. Навіть при пошкодженні структури дозволена їзда на високій швидкості (> 80 км). Експлуатаційний ресурс покришок Continental розрахований на кілька сезонів (4-5, в залежності від умов експлуатації). Заводські властивості в незмінній якості гума зберігає протягом 12-14 місяців активної їзди. Дане твердження актуальне для покришок як вантажного, так і легкового типу.

ТОП-4 додаткових фактора

В історії існування покришок Continental є кілька цікавих фактів, здатних здивувати:

Кожен третій автомобіль в Західній Європі випускається з конвеєра, який укомплектований автопокришками Continental. Виробляє шини не тільки Німеччина. Заводи бренду розташовані ще й в Чехії, Іспанії, Великобританії, Бельгії та Франції. Саме Continental першим в світі випустив в продаж покришки з ефектом протиковзання. Ці шини були попередниками шипованої гуми. Гума Continental входить в заводську комплектацію автомобілів декількох відомих марок: Ford, Renault, Nissan. Їх також встановлюють на Lada X-Ray (модель ContiPremiumContact 5).

Незважаючи на відносно м'який клімат Німеччини, компанія Continental успішно розробляє гуму для експлуатації навіть в умовах суворих зим Східної Європи.