Перебіг опалювального сезону – у полі зору Урядового контактного центру

Початок осінньо-зимового опалювального сезону актуалізував питання підключення централізованого опалення до житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури. Про це свідчать тисячі звернень громадян на урядову «гарячу лінію».

Варто відзначити, що минулий 2019 рік увійшов в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881 року. Погода у жовтні дозволила відтермінувати початок опалювального сезону: у деяких регіонах місцева влада не поспішала з його стартом. Втім, на початку жовтня у Міністерстві розвитку громад і територій України поінформували про готовність об’єктів житлового та соціального фонду до початку опалювального періоду, календарна дата старту якого – 15 жовтня. Щодо технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового та соціального фондів становила майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики – 100%.

За повідомленням Національної компанії «Нафтогаз України», наша країна збільшила обсяги газу в підземних сховищах (ПСГ) до 21,6 млрд куб. м, що на 4,5 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на цю дату. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону.

Тим часом опалювальний сезон 2019/2020 у самому розпалі. Є хороші новини від Уряду для споживачів, а саме: напередодні Нового 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення (постанова від 24 грудня 2019 р. № 1082), яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, за попередніми розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Від міста до міста цифра може різнитись.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що стосуються перебігу опалювального періоду. Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, початок осінньо-зимового опалювального сезону актуалізував на урядовій «гарячій лінії» питання стосовно підключення, відсутності чи неналежної якості надання централізованого опалення до житлового фонду (понад 15 тис. звернень) та об’єктів соціальної інфраструктури (майже 1 тис. звернень). Найчастіше скаржилися громадяни з Києва, Кривого Рогу, Кам’янського та Дніпра Дніпропетровської області, Харкова, Запоріжжя, Світловодська Кіровоградської та Маріуполя Донецької областей.

З приводу відсутності теплопостачання у закладах освіти надійшло більше 800 звернень. Скарги були зафіксовані майже з усіх регіонів, але частіше зверталися мешканці Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Херсонської та Кіровоградської областей. Батьки вимагали терміново підключити опалення, насамперед, у дошкільних навчальних закладах, де, за повідомленнями заявників, температура повітря у приміщеннях не перевищувала 10-15°С, у зв’язку з чим збільшується кількість захворювань серед дітей. Отримано понад 100 скарг щодо відсутності опалення в окремих медичних закладах, насамперед, у м. Київ, Дніпропетровській, Харківської та Київській областях.

Звернення щодо підключення та неналежної якості надання теплопостачання у житлових будинках (понад 15 тис. звернень) переважно надходили з м. Київ, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Заявники наполягали на підключенні централізованого опалення до їхніх домівок, перш за все там, де проживають малолітні діти, особи з обмеженими можливостями та люди похилого віку.

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» на початку листопада 2019 року зателефонувала жителька м. Херсон та повідомила, що у двох дошкільних навчальних закладах міста відсутня послуга опалення. Температура у приміщеннях не перевищує 11°С з обігрівачем, без обігрівача - 9°С. В одній із груп зареєстровано 18 дітей, але до ДНЗ ходять лише троє з них, інші хворіють. Жінка просила допомоги вжити оперативних заходів для увімкнення централізованого опалення у дошкільних навчальних закладах.

За результатами розгляду звернення в Управлінні освіти Херсонської міської ради повідомили, що відповідно до розпорядження Херсонського міського голови від 01.11.2019 р. «Про перенесення початку опалювального періоду 2019 - 2020 років у м. Херсон» опалювальний період в місті розпочався 08.11.2019 року.

Станом на 13.11.2019 р. Херсонський ясла-садок з групами для дітей з вадами мови та Херсонський ясла-садок комбінованого типу з художньо-естетичним профілем Херсонської міської ради забезпечені теплопостачанням. Температурний режим у всіх вікових групах цих закладів відповідає санітарним нормам.

Під час зворотного зв’язку заявниця підтвердила, що питання вирішено, послугу з централізованого опалення у дошкільних закладах надано.

Жителька м. Світловодськ Кіровоградської області звернулася на урядову «гарячу лінію» щодо відсутності станом на 25.11.2019 року послуги опалення, через що у місті було оголошено надзвичайний стан. За її словами, у міській раді стверджують, що будинок заявниці опалюється. Але жінка зазначає, що у батареях взагалі відсутня вода. І хоча по місту розташовані пункти обігріву, заявниця через стан здоров'я (онкохвора) не може туди звернутись, оскільки біля її будинку такий пункт відсутній. Додає, що в її квартирі температура повітря – 8°С , а у одинокої 80-річної сусідки – 3°С . Також заявниця обурена тим, що їй не дають дозволу на відключення від централізованого опалення. Тому вона просила сприяти у терміновому підключенні опалення до будинку або надати дозвіл на відключення від централізованого опалення.

У Департаменті житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації стосовно відсутності централізованого опалення у житлових будинках міста Світловодськ надали таку інформацію.

Станом на 03.12.2019 року всі котельні теплопостачального підприємства СП ТОВ «Світловодськпобут» працюють у штатному режимі. Триває робота з підключення житлових будинків до централізованого теплопостачання.

Заявниця під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» повідомила, що послугу теплопостачання у будинку надано.

Заявниця з м. Новомосковськ Дніпропетровської області 1 листопада 2019 року поскаржилася на відсутність теплопостачання у закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста. Жінка просила допомогти вжити необхідних заходів щодо надання теплопостачання у приміщення шкіл та дитячих садків.

За результатами розгляду звернення у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради повідомили, що відповідно до рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради «Про початок опалювального сезону 2019/2020 р.р. в м. Новомосковськ» від 20.09.2019 р. опалення включено з 01.11.2019 року. Станом на 04.11.2019 року середня температура в закладах освіти міста становить 16°С – 17°С. Питання дотримання температурного режиму знаходиться на постійному контролі управління освіти. У разі невідповідності температури вимогам ДержСанПІН дозволяється використання додаткового опалення електричними приборами.

Вчителька з Троїцького району Луганської області висловила занепокоєння щодо відсутності послуги опалення в загальноосвітньому навчальному закладі с. Привілля. Станом на 15.11.2019 р. температура повітря в приміщенні не перевищує 4°С. Заявниця просила допомоги у вирішенні питання стосовно підключення опалення в навчальному закладі.

У відповіді Троїцької районної державної адміністрації Луганської області зазначається, що для підключення опалення вчасно не було сформовано пакет документів на пуск газу. Станом на 18.11.2019 р. опалення підключено.

Довідково: за період з 27 грудня 2019 року по 2 січня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 19 тисяч 314 звернень, з них телефоном – 17 685, через Інтернет – 1 629.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.