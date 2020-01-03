Перебіг опалювального сезону – у полі зору Урядового контактного центру
Варто відзначити, що минулий 2019 рік увійшов в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881 року. Погода у жовтні дозволила відтермінувати початок опалювального сезону: у деяких регіонах місцева влада не поспішала з його стартом. Втім, на початку жовтня у Міністерстві розвитку громад і територій України поінформували про готовність об’єктів житлового та соціального фонду до початку опалювального періоду, календарна дата старту якого – 15 жовтня. Щодо технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового та соціального фондів становила майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики – 100%.
За повідомленням Національної компанії «Нафтогаз України», наша країна збільшила обсяги газу в підземних сховищах (ПСГ) до 21,6 млрд куб. м, що на 4,5 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на цю дату. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону.
Тим часом опалювальний сезон 2019/2020 у самому розпалі. Є хороші новини від Уряду для споживачів, а саме: напередодні Нового 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення (постанова від 24 грудня 2019 р. № 1082), яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, за попередніми розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Від міста до міста цифра може різнитись.
В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що стосуються перебігу опалювального періоду. Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, початок осінньо-зимового опалювального сезону актуалізував на урядовій «гарячій лінії» питання стосовно підключення, відсутності чи неналежної якості надання централізованого опалення до житлового фонду (понад 15 тис. звернень) та об’єктів соціальної інфраструктури (майже 1 тис. звернень). Найчастіше скаржилися громадяни з Києва, Кривого Рогу, Кам’янського та Дніпра Дніпропетровської області, Харкова, Запоріжжя, Світловодська Кіровоградської та Маріуполя Донецької областей.
З приводу відсутності теплопостачання у закладах освіти надійшло більше 800 звернень. Скарги були зафіксовані майже з усіх регіонів, але частіше зверталися мешканці Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Херсонської та Кіровоградської областей. Батьки вимагали терміново підключити опалення, насамперед, у дошкільних навчальних закладах, де, за повідомленнями заявників, температура повітря у приміщеннях не перевищувала 10-15°С, у зв’язку з чим збільшується кількість захворювань серед дітей. Отримано понад 100 скарг щодо відсутності опалення в окремих медичних закладах, насамперед, у м. Київ, Дніпропетровській, Харківської та Київській областях.
Звернення щодо підключення та неналежної якості надання теплопостачання у житлових будинках (понад 15 тис. звернень) переважно надходили з м. Київ, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Заявники наполягали на підключенні централізованого опалення до їхніх домівок, перш за все там, де проживають малолітні діти, особи з обмеженими можливостями та люди похилого віку.
Ось деякі приклади звернень.
На урядову «гарячу лінію» на початку листопада 2019 року зателефонувала жителька м. Херсон та повідомила, що у двох дошкільних навчальних закладах міста відсутня послуга опалення. Температура у приміщеннях не перевищує 11°С з обігрівачем, без обігрівача - 9°С. В одній із груп зареєстровано 18 дітей, але до ДНЗ ходять лише троє з них, інші хворіють. Жінка просила допомоги вжити оперативних заходів для увімкнення централізованого опалення у дошкільних навчальних закладах.
За результатами розгляду звернення в Управлінні освіти Херсонської міської ради повідомили, що відповідно до розпорядження Херсонського міського голови від 01.11.2019 р. «Про перенесення початку опалювального періоду 2019 - 2020 років у м. Херсон» опалювальний період в місті розпочався 08.11.2019 року.
Станом на 13.11.2019 р. Херсонський ясла-садок з групами для дітей з вадами мови та Херсонський ясла-садок комбінованого типу з художньо-естетичним профілем Херсонської міської ради забезпечені теплопостачанням. Температурний режим у всіх вікових групах цих закладів відповідає санітарним нормам.
Під час зворотного зв’язку заявниця підтвердила, що питання вирішено, послугу з централізованого опалення у дошкільних закладах надано.
Жителька м. Світловодськ Кіровоградської області звернулася на урядову «гарячу лінію» щодо відсутності станом на 25.11.2019 року послуги опалення, через що у місті було оголошено надзвичайний стан. За її словами, у міській раді стверджують, що будинок заявниці опалюється. Але жінка зазначає, що у батареях взагалі відсутня вода. І хоча по місту розташовані пункти обігріву, заявниця через стан здоров'я (онкохвора) не може туди звернутись, оскільки біля її будинку такий пункт відсутній. Додає, що в її квартирі температура повітря – 8°С , а у одинокої 80-річної сусідки – 3°С . Також заявниця обурена тим, що їй не дають дозволу на відключення від централізованого опалення. Тому вона просила сприяти у терміновому підключенні опалення до будинку або надати дозвіл на відключення від централізованого опалення.
У Департаменті житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації стосовно відсутності централізованого опалення у житлових будинках міста Світловодськ надали таку інформацію.
Станом на 03.12.2019 року всі котельні теплопостачального підприємства СП ТОВ «Світловодськпобут» працюють у штатному режимі. Триває робота з підключення житлових будинків до централізованого теплопостачання.
Заявниця під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» повідомила, що послугу теплопостачання у будинку надано.
Заявниця з м. Новомосковськ Дніпропетровської області 1 листопада 2019 року поскаржилася на відсутність теплопостачання у закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста. Жінка просила допомогти вжити необхідних заходів щодо надання теплопостачання у приміщення шкіл та дитячих садків.
За результатами розгляду звернення у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради повідомили, що відповідно до рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради «Про початок опалювального сезону 2019/2020 р.р. в м. Новомосковськ» від 20.09.2019 р. опалення включено з 01.11.2019 року. Станом на 04.11.2019 року середня температура в закладах освіти міста становить 16°С – 17°С. Питання дотримання температурного режиму знаходиться на постійному контролі управління освіти. У разі невідповідності температури вимогам ДержСанПІН дозволяється використання додаткового опалення електричними приборами.
Вчителька з Троїцького району Луганської області висловила занепокоєння щодо відсутності послуги опалення в загальноосвітньому навчальному закладі с. Привілля. Станом на 15.11.2019 р. температура повітря в приміщенні не перевищує 4°С. Заявниця просила допомоги у вирішенні питання стосовно підключення опалення в навчальному закладі.
У відповіді Троїцької районної державної адміністрації Луганської області зазначається, що для підключення опалення вчасно не було сформовано пакет документів на пуск газу. Станом на 18.11.2019 р. опалення підключено.
Довідково: за період з 27 грудня 2019 року по 2 січня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 19 тисяч 314 звернень, з них телефоном – 17 685, через Інтернет – 1 629.
Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.
Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.
Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.
Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.
Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.
Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.