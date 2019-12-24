Майже 3 тисячі звернень з питань надзвичайних ситуацій надійшло цьогоріч на урядову «гарячу лінію»

З початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло близько 3 тисяч звернень з питань, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями.

Майже щодня в світі фіксуються події, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей, які можуть призвести або призводять до загибелі людей та значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, впродовж 9 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 117 надзвичайних ситуацій. З них техногенного характеру – 44; природного характеру – 70; соціального характеру – 3. Найбільш потужні, зокрема, відбулися у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, де внаслідок значних опадів (сильних дощів та граду) зчинилися різкі підйоми рівнів основних річок та сталося затоплення. Сумнозвісні пожежі в Одеській області не залишили байдужими, мабуть, жодну людину в країні. У Києві внаслідок медико-біологічних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із захворюванням людей на кір та сальмонельоз, постраждало чимало людей.

Активну громадянську позицію небайдужих людей, які повідомляють органам влади про ситуації, що загрожують нормальним умовам життя людей, можна тільки вітати. Проте, останнім часом почастішали випадки неправдивих повідомлень про мінування будівель, лікарень, закладів освіти, вокзалів та інших суспільно важливих об'єктів, виведення з ладу яких може заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров'я людей.

У зв’язку з цим Уряд ініціював посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про мінування. Відповідний проект закону схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня цього року. За інформацією Секретаріату Кабінету Міністрів України, законопроектом посилюється відповідальність за такий вид злочину. Зокрема, передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Також посилюється відповідальність за лже-замінування критично важливих об'єктів інфраструктури – передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, в держустанові проаналізували звернення, пов’язані з надзвичайними ситуаціями, що надійшли на урядову «гарячу лінію» з початку 2019 року. Загалом зареєстровано майже 3 тисячі звернень.

Передусім, заявники потребували оперативного реагування на такі питання: термінове проведення ремонту аварійних комунальних мереж (зокрема, усунення витоку газу на газопроводах, відновлення обірваних електродротів під напругою, систем водопостачання); знешкодження вибухонебезпечних предметів, у тому числі поблизу зони проведення ООС; локалізація та ліквідація пожеж.

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» 16 серпня цього року зателефонувала жителька Широківського району Дніпропетровської області та повідомила, що на вулиці, де проживає, відчувається запах газу. Ще 13 серпня працівники газової служби на цій вулиці виявили пошкоджений газопровід, проте станом на 16 серпня жодних заходів не вжили. Жінка занепокоєна тим, що можуть отруїтися газом її неповнолітні діти. Тому вона просила сприяння у проведенні ремонту газопроводу у найкоротший термін.

У Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області повідомили, що за інформацією АТ «Дніпропетровськгаз» 21 серпня 2019 року працівниками Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» було проведено роботи по заміні пошкоджених ділянок газопроводу, від яких забезпечується газопостачання по вулиці, де проживає заявниця.

Заявниця з м. Вознесенськ Миколаївської області звернулася з приводу загоряння міського сміттєзвалища, яке відбулося наприкінці серпня. Внаслідок горіння повітря було забруднено димом, що могло стати причиною отруєння та інтоксикації. Небайдужа жінка зателефонувала до ДСНС, де їй повідомили про проведення робіт з гасіння пожежі, проте станом на 30 серпня пожежу не було погашено. Заявниця просила вжити заходів, аби пришвидшити гасіння сміттєзвалища.

У виконавчому комітеті Вознесенської міської ради поінформували, що самозаймання відходів на міському полігоні ТПВ відбулося у зв'язку з підвищенням температури повітря, поривами вітру та різкою зміною технологічних процесів. Це стало причиною різкого викиду біогазу. Для ліквідації пожежі було застосовано важку техніку, а в період виконання робіт на полігоні постійно чергував екіпаж Державної пожежно- рятувальної частини для гасіння можливих осередків виникнення полум'я. Станом на 10 вересня ц. р. пожежу на полігоні ТПВ було локалізовано та проведено усі можливі заходи для недопущення його самозаймання.

З тривожною звісткою зателефонував на урядову «гарячу лінію» житель Веселинівського району Миколаївської області. Він повідомив, що на залізничній станції Колосівка знаходиться цистерна з бензолом, яку вночі з 1-го на 2-ге серпня відчепили з рухомого складу, оскільки бензол почав витікати. Заявника непокоїло, що випари бензолу є вкрай небезпечними для здоров'я громадян, до того ж він є вибухонебезпечною речовиною. Дзвінок у ДСНС результатів не дав, заходів не було вжито. Тому чоловік просив сприяти у ліквідації витоку бензолу.

У відповіді Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» зазначається, що на станції Колосівка, 01.08.2019 р. о 18 год. 45 хв., при проведенні огляду вагонів, приймальником поїздів та стрільцем воєнізованої охорони було виявлено факт витікання вантажу – бензолу нафтового з вагона - цистерни. Про виникнення аварійної ситуації о 20 год. 30 хв. було повідомлено причетних працівників регіональної філії, представників вантажовідправника, ДСНС України в Миколаївській області. Після прибуття представника вантажовідправника 02.08.2019 о 19 год. 30 хв., витікання вантажу було усунуто силами вантажовідправника.

За результатами проведення ДСНС газоаналізу повітря встановлено, що біля вагону з витіканням бензолу нафтового, перевищень гранично допустимих концентрацій не виявлено.

Жителька м. Чугуїв Харківської області висловила занепокоєння щодо загоряння торфовища, яке знаходиться на полігоні у селі поблизу міста. За її словами, проблема виникла ще у серпні цього року, проте станом на початок вересня мешканці Чугуєва щодня потерпають від сильної задимленості. Заявниця просила допомогти вжити заходів щодо гасіння торфовищ.

За результатами розгляду звернення у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомили, що 30 серпня 2019 року до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшла інформація про задимлення в населених пунктах, розташованих поблизу військового полігону. Під час збору інформації було встановлено, що на території полігону горить очерет і суха трава. Осередок пожежі знаходився у центральній частині зсушеного водоймища, яке межує з лісовим масивом на відстані 200-300 м. У ході горіння трави та очерету відбувалася детонація вибухонебезпечних пристроїв та боєприпасів. 31 серпня пожежа була ліквідована пожежними підрозділами Міністерства оборони України.

Проте, 9 вересня знов надійшло повідомлення про пожежу на військовому полігоні військової частини Міноборони. Горіли очерет, суха трава та чагарники на площі близько 10 га. Існувала загроза загоряння лісового масиву ДП «Чугуївське лісництво». У ході горіння трави та очерету відбувалася детонація вибухонебезпечних пристроїв та боєприпасів. Приблизно опівночі 10 вересня пожежу було локалізовано.

Втім, упродовж вересня в цьому районі утримувалася надзвичайна пожежна небезпека. Оперативна обстановка на території області контролювалася силами і засобами ГУ ДСНС України у Харківській області.

Довідково: за період з 13 по 22 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 41 096 звернень, з них телефоном – 37 153, через Інтернет – 3 943.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.