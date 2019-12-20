ЗбеРись та поділись: Crello створив постери на підтримку програми «Врятуємо рись!»

Український онлайн-редактор графіки Crello створив інформаційний проєкт #ЗбеРись, що має на меті показати українцям, яким чином можна зберегти рідкісну популяцію євразійської рисі, яких в Карпатах та на Поліссі залишилось близько 500 особин.

«Цього року WWF Україна розпочала програму «Врятуємо рись!», яку підтримали міжнародні організації та програма «Разом за природу». Наша команда вирішила теж посприяти проєкту і допомогти захистити найбільшу дику кішку Європи. Дизайнери Crello розробили яскраві шаблони для плакатів та публікацій у соцмережах із базовими правилами, як поводитися у місцях, де трапляється рись, щоб їй не зашкодити, - розповідає керівник проєкту Сrello Назар Бегень. – Кожен охочий може відкрити будь-який із семи дизайнерських шаблонів #ЗбеРись, редагувати його та завантажувати для друку або розповсюдження у соцмережах чи на сайтах і таким чином підтримати ініціативу».

Мета програми «Врятуємо рись!» - зібрати дані про стан і чисельність популяції рисі та уберегти цю тварину від вимирання. Щоб провести дослідження на усіх важливих територіях поширення рисі, потрібно зібрати ще 400 000 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на придбання щонайменше 30 додаткових фотопасток, які допоможуть зафіксувати рись у природі, забезпечення зоологів і екологів необхідним спорядженням і паливом для проведення моніторингу у віддалених лісових районах, а також на обробку отриманих даних.

«Програма «Разом за природу», ініційована ТМ “Моршинська”, вже третій рік поспіль підтримує ініціативи WWF Україна. Завдяки нашому спільному конкурсу «Символ Карпат» - рись було обрано символом Карпат, а цієї осені про наш проєкт дізналась вся Україна завдяки льодовій інсталяції в центрі Києва та встановленню скульптури рисі у Моршині, - розповідає представник проєкту Марина Соловйова. – Наша наступна мета – інформаційна кампанія, яка має навчити українців базових правил, що допоможуть вберегти рись від зникнення».

Щоб підтримати проєкт, ви можете:

- зробити внесок на сайті WWF Україна: http://wwf.ua/savelynx/

- ознайомитися з правилами, які допоможуть врятувати рись: https://crello.com/save-lynx/