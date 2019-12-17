На Вінниччині коштом обласного бюджету оздоровлять майже пів мільйона дітей

Затвердження Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки, як зазначають у Департаменті соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення та відпочинку дітей, спрямованої на забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

В області мешкає 170 тисяч 515 дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки від держави.

Основними завданнями Програми є: покращення якості оздоровлення і відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку; створення умов для оздоровлення дітей з особливими потребами; створення оптимальної мережі та розвиток дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, здатних забезпечити високоякісними оздоровчими, виховними послугами дитяче населення; зміцнення кадрового потенціалу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити оздоровленням і відпочинком в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не менше 60 відсотків дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; забезпечити доступність закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, що потребують особливих умов для оздоровлення; здійснити заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; забезпечити оздоровчі заклади висококваліфікованими підготовленими кадрами; підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

На п’ять років заплановано виділити з обласного бюджету для реалізації Програми оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 105,5 мільйонів гривень. Таким чином, планується надати допомогу в рамках Програми майже 500 тисячам дітей Вінницької області.

Депутати сьогодні на засіданні чергової 41 сесії обласної Ради затвердили Обласну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки 53 голосами «за».