На Вінниччині коштом обласного бюджету оздоровлять майже пів мільйона дітей

На Вінниччині коштом обласного бюджету оздоровлять майже пів мільйона дітей

Укрінформ

Затвердження Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки, як зазначають у Департаменті соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення та відпочинку дітей, спрямованої на забезпечення надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

В області мешкає 170 тисяч 515 дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки від держави.

Основними завданнями Програми є:  покращення якості оздоровлення і відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку;  створення умов для оздоровлення дітей з особливими потребами;  створення оптимальної мережі та розвиток дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, здатних забезпечити високоякісними оздоровчими, виховними послугами дитяче населення; зміцнення кадрового потенціалу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити оздоровленням і відпочинком в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не менше 60 відсотків дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; забезпечити доступність закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, що потребують особливих умов для оздоровлення; здійснити заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; забезпечити оздоровчі заклади висококваліфікованими підготовленими кадрами; підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

На п’ять років заплановано виділити з обласного бюджету для реалізації Програми оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 105,5 мільйонів гривень. Таким чином, планується надати допомогу в рамках Програми майже 500 тисячам дітей Вінницької області.

Депутати сьогодні на засіданні чергової 41 сесії обласної Ради затвердили Обласну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки 53 голосами «за».

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