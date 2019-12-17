Вінницькі депутати затвердили обласний бюджет-2020

Резонансним питанням порядку денного чергової 41 сесії обласної Ради стало обговорення та прийняття обласного бюджету на 2020 рік. Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Микола Копачевський доповів про основні показники бюджету. Він зазначив, що бюджет підготовлений за усіма пропозиціями головних розпорядників коштів обласного бюджету та враховує мінімальну заробітну плату в розмірі 4 723 грн.

Дохідна частина обласного бюджету становить понад 4 млрд 242 млн грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету визначені у сумі 2 747 182 230 грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 495 465 300 грн.

Видаткова частина обласного бюджету становить понад 4 млрд 238 млн грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі понад 2 млрд 726 млн грн та видатків спеціального фонду бюджету у сумі понад 1,5 млрд грн, з них бюджет розвитку у сумі 16 590 000 грн.

Прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету на 2020 рік обраховано в сумі понад 1 млрд грн, що більше на 15,6% порівняно з очікуваними надходженнями за 2019 рік.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 86% від прогнозного показника доходів загального фонду на 2020 рік, 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, питома вага якого складає 7,9% обсягу доходів загального фонду, надходження рентної плати, плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу підвищення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4 723 грн. та розміру базової величини посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою з 1 січня – 2 102 грн. Доведений граничний обсяг забезпечив потребу в коштах у повному обсязі. В процесі розподілу граничного обсягу видатків дотримано вимоги бюджетного законодавства щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників.

Микола Копачевський, зокрема, зазначив, про передачу 27 обласних медичних закладів під пряме фінансування з Міністерства охорони здоров’я України, зменшення на 307 млн грн додаткової освітньої та медичної дотації, від чого в першу чергу постраждають місцеві бюджети та зменшення субвенції соціального захисту на 5 млрд грн.

Під час 131 засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм, яке відбулось 12 грудня, розглядаючи обласний бюджет на 2020 рік, депутати внесли низку пропозицій. Голова комісії Геннадій Мазур під час співдоповіді озвучив прийняті зміни. Серед яких, доручити облдержадміністрації та обласній Раді звернутися до органів місцевого самоврядування, під час прийняття рішень про місцевий бюджет на наступний рік, передбачити субвенції на обласний бюджет щодо компенсації за надання соціальних послуг обласними закладами.

Також внести проєкт рішення щодо порядку надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування.

Під час розподілу вільного залишку та понадпланових надходжень за 2019 рік першочергово забезпечити збільшення фінансування Конкурсу проектів розвитку територіальних громад Вінницької області, фінансування програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, регіональної комплексної програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017 – 2020 роки та Обласної програми «Питна вода» на 2012-2020 роки.

Здійснити збільшення призначень Департаменту будівництва, містобудування та архітектури за рахунок зменшення призначень Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації на відповідну суму в заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на суму 500 тис. грн, на утримання Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат» на 800 тис. грн, на виконання заходів обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді – на 400 тис. грн, на утримання Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» на 500 тис. грн.

Також кошти, передбачені на фінансування міжнародного фестивалю «OPERAFEST TULCHYN» в Палаці Потоцьких у сумі 2 млн грн передано управлінню культури та мистецтв облдержадміністрації для використання в межах повноважень.

Участь в обговоренні обласного бюджету взяли депутати обласної Ради Олексій Фурман, Людмила Станіславенко, Олександр Масленніков, Андрій Мельник, Ярослав Хребтій, Жанна Дмитренко, Тетяна Релдько, Микола Вінничук, Тетяна Антонець, Леонід Галушко, Юрій Семенюк, Володимир Крисько, Сергій Кривешко, Володимир Барцьось, Сергій Стаднік, Олег Легеза, Євген Власюк, Людмила Головашич. Перед депутатами виступив голова облдержадміністрації Владислав Скальський, який зазначив важливість прийняття обласного бюджету на 2020 рік та наголосив на основних викликах, які стоятимуть в наступному році у зв’язку із зменшенням фінансування, отримання субвенцій, дотацій соціального, освітянського та медичного спрямування.

Після закінчення виступів депутати під час голосування в цілому 59 голосами з 67 присутніх підтримали обласний бюджет на 2020 рік.