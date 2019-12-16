Захиститись від шахрайських схем допоможе пильність та обачливість громадян

Телефонне шахрайство, як не прикро, набирає силу і перетворюється в масове явище. Про це свідчать сотні звернень постраждалих громадян на урядову «гарячу лінію», що надійшли впродовж року.

Ніхто, на жаль, не може бути впевненим, що зловмисник ніколи йому не подзвонить. Теоретично ж усі знають, як поводити себе, коли телефонують з невідомого номера. Правило просте - не відповідати, проте завжди є сумнів: а раптом це хтось з близьких, щось трапилося з рідними.

У випадку надходження смс-повідомлень щодо блокування картки, кіберполіція радить: за достовірною інформацією звертатися за номерами телефонів банківської установи, які зазначені на платіжній картці або на офіційних сайтах банківських установ, в яких громадяни обслуговуються.

Також набирає обертів новий вид телефонного шахрайства, в результаті якого люди втрачають чималі суми грошей, - це смс-повідомлення, наприклад, про отримання виграшу у грошовій формі чи автомобіля. Звісно, для отримання виграшу потрібно вказати ПІБ та точну адресу проживання, дані паспорта, ІПН і ще деякі уточнювальні деталі. Таким чином шахраї отримують доступ до банкінгу, поцуплюють усі гроші, набирають кредитів тощо.

Водночас, разом з телефонним шахрайством зловмисники вигадують нові шахрайські схеми. Поліцейські просять громадян бути обачними і радять дотримуватися правил, які зможуть їх убезпечити від шахраїв: не пускати до своїх помешкань підозрілих осіб; у тих, хто представляється перевіряльниками лічильників чи іншими уповноваженими особами, вимагати показати відповідно затверджені документи; бути пильними під час оформлення покупок через інтернет, краще скористатися послугою оплати товару після його отримання.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано сотні звернень з питань, що стосуються шахрайських дій з використанням телефону. Переважно такі звернення надходили з м. Київ, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей. У третині звернень постраждалими є пенсіонери, ще третину складають особи з інвалідністю.

У зверненнях повідомляється про отримання смс-повідомлення з привітанням щодо виграшу автомобіля або грошової премії. Проте, для оформлення виграшу необхідно сплатити певну суму коштів або замовити товар на вказану суму, після чого виграш ніхто не віддав. Також йдеться про вимагання грошей для вирішення кримінально-відповідальної ситуації, у яку нібито потрапив найближчий родич заявника.

Так, пенсіонер з м. Київ зателефонував на урядову «гарячу лінію» та розповів про ситуацію, яка відома багатьом. Вночі його розбудив телефонний дзвінок, невідомі повідомили, що зять збив дитину на дорозі, тому задля вирішення питання він повинен сплатити їм кошти. Для зв'язку необхідно телефонувати за номером 0941480570. До того ж, напередодні невідомі особи в автомобілі намагалися здійснити наїзд на нього. У зв’язку з цим заявник просив сприяння у проведенні розслідування та встановленні невідомих осіб.

У Святошинському управлінні поліції Головного управління Національної поліції в м. Київ повідомили, що в ході перевірки не вдалося встановити всіх обставин даної події, а також можливих причетних осіб. Натомість працівниками Святошинського управління поліції проводиться робота із встановлення причетних осіб та запобігання подібних випадків у подальшому.

Заявниця з м. Чорноморськ Одеської області повідомила, що з липня 2019 року отримує телефонні дзвінки з погрозами від колекторської компанії «Кредит експрес» щодо сплати кредиту у розмірі 10 000 грн, який був оформлений у кредитній спілці міста Київ через інтернет. Жінка стверджує, що кредит не брала, ймовірно,його оформили, скориставшись її персональними даними. З цього питання вона зверталася до працівників поліції міста, які зателефонували до колекторської компанії, де лише підтвердили, що кредит взятий на ім'я заявниці.

Жінка просила сприяння у проведенні перевірки щодо шахрайських дій та зобов'язати колекторську компанію припинити їй телефонувати.

У Шевченківському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ повідомили, що під час проведення перевірки підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не знайдено. Також, у ході проведення перевірки з’ясовано, що між заявницею та кредитною спілкою склались цивільно-правові відносини, які вирішуються за обопільною згодою сторін, або в судовому, цивільно-правовому порядку. Згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа може звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Отже, для вирішення спірних питань заявниця має право звернутися до суду в порядку справ цивільного судочинства.

Жителька Костянтинівського району Донецької області звернулася на урядову «гарячу лінію» з такого питання. ЇЇ мати отримала смс-повідомлення за номерами телефонів:0941485888, 0941404288, в яких зазначено адресу АТ«Ощадбанк». У повідомленнях йшлося про блокування картки, для розблокування якої пропонувалося зателефонувати за вказаними номерами телефонів, що мати і зробила, повідомивши номер пенсійної картки. Через два дні з'ясували, що з пенсійної картки знято виплату готівкової субсидії у розмірі майже 1000 грн. Заявниця просила допомогти вжити відповідних заходів щодо встановлення осіб, які представляючись працівниками Ощадбанку, ошукують довірливих громадян міста, де вона проживає.

У відповіді Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зазначається, що звернення заявниці щодо шахрайства зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 185 КК України.

Заявник з м. Енергодар Запорізької області через свою надмірну довірливость наразився на таку проблему. У вересні 2019 року він отримав смс-повідомлення з телефону 0443610300 «Нью нова технологія» про виграш автомобіля. Для отримання виграшу потрібно було сплатити 1% від його вартості. З урахуванням інших податків заявник сплатив 30 тис. грн. Зрештою, залишився ні з чим. Чоловік просив сприяння у притягненні до відповідальності осіб, які вчинили з ним шахрайські дії.

За результатами розгляду звернення, в Енергодарському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомили, що проводиться досудове розслідування. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ЮС України. За всіма питаннями заявник може звертатися до слідчого відділу Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Довідково: за період з 6 по 12 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 29 тисяч 671 звернення, з них телефоном – 26 033, через Інтернет – 3 638.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.