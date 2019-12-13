Відома топ-модель і переможниця міжнародного конкурсу краси Анна Морріс стала веб-програмістом

Українська топ-модель Анна Морріс, яка регулярно з'являлася на обкладинках вітчизняних та зарубіжних друкованих видань, ходила по подіумах і перемогла в міжнародному конкурсі краси, тепер працює веб-програмістом.

У 2017 році Анна Морріс завоювала перше місце на міжнародному конкурсі краси Miss Fashion Universe, який проходив в Дубай. А цього літа відомий американський журнал Ellements Magazine New York запросив Анну Морріс знятися для обкладинки. Але як виявилося, дівчина поміняла модельну кар'єру на програмування.

— Не бачу нічого дивного в зміні професії, адже у мене ступінь магістра в галузі інформаційних технологій, яку я отримала після п'яти років навчання в університеті, — каже дівчина.

Анна зізнається, що завжди була в захваті від новітніх технологій в IT сфері та нудьгувала на показах і зйомках.

— Мій зріст 180 сантиметрів, тому модельні скаути буквально затягли мене в модельне агентство. Далі все закрутилося само собою, але я продовжувала навчання і з відзнакою закривала семестр за семестром, мені було дуже цікаво вчитися, — каже топ-модель.

Анна Морріс — красива і спокуслива, бажана мільйонами чоловіків володарка титулу престижного конкурсу краси. Такі дівчата досить швидко виходять заміж за успішних чоловіків. Ми вирішили запитати у Ганни як йдуть справи на її особистому фронті:

— Моє серце вільне і на моєму безіменному пальці, як бачите, поки немає обручки. Я багато працюю і повністю забезпечую себе сама. Часто подорожую і насолоджуюся життям. Було б здорово зустріти свою другу половинку, чоловіка, з яким я б могла розділити всі радощі життя.

Більше інформації та контакти Анни Морріс ви зможете знайти на сайті https://annamorris.kiev.ua.