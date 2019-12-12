Клінінгова компанія в Києві – затишок та чистота в домі

Прибирання квартир спеціалістами дедалі стає все більш затребуваною послугою в столиці і області. Сьогодні люди частіше намагаються вивільнити час для розваг, спілкування, відпочинку або улюбленої справи, тому клінінгова компанія UBEREM, враховуючи запити клієнтів, пропонує різноманітні сервіси: прибирання будинку чи квартири, миття вікон і чищення техніки на кухні, наведення ладу після ремонту, пожежі, переїзду, затоплення тощо.

Послуги компанії «УБЕРЕМ» в Києві

Велика кількість киян та жителів столичного регіону вже мали змогу оцінити наші послуги прибирання. Ось які сервіси доступні.

Базове наведення порядку – надійний засіб зробити квартиру чи будинок чистими: складання речей, очищення всіх горизонтальних поверхонь, миття дзеркал, дезінфікування санвузлів, миття плитки, очищення кухонної меблі, робочої поверхні. До складу послуг входить миття підлоги, чищення квартири пилососом. Підтримуюче – швидке наведення порядку: розкладання речей по місцях, застосування пилососа, миття підлоги, очищення кухні, ванної, передпокоя. Генеральне – сезонне наведення ладу, миття кахлю, вікон, скляних і дзеркальних поверхонь, складання речей, ретельне очищення кухонних меблів, техніки, виведення плям, вапняного нальоту з ванни, плиток, унітаза. Прибирання після ремонту – наведення ладу в захаращеній квартирі з залишками будівельного сміття, будматеріалів. Щоб в домі все заблищало, достатньо замовити послугу прибирання квартири .

Клінери надають такі послуги як хімчистка меблів, миття вікон і посуду, прасування білизни, ретельне очищення холодильника, духової шафи, мікрохвильової пічки, а при необхідності – і лотка домашнього улюбленця. Відтепер всю важку хатню роботу можна віддати тим, хто надає професійні клінінг-послуги.

Вартість прибирання в Києві

Ціни на сервіси від компанії доступні більшості замовників. Остаточна сума залежить від площі помешкання, кількості кімнат, виду послуг, додаткових сервісів. Значні знижки отримують замовники пакетних послуг, які надає к лінінгова компанія УБЕРЕМ .

Кожний клієнт може розраховувати на індивідуальний підхід: додому виїжджає бригадир або менеджер, який на місці оцінює загальний обсяг робіт, кількість хімікатів, необхідність застосування спеціальної техніки. В залежності від цих чинників ви отримаєте кінцеву вартість.

Клінінінгова компанія в Києві: переваги

Сучасний світ вимагає від людей глибокого занурення в свою професію і поділу праці. Якщо у вас є власна справа, постійна занятість в офісі, ви приділяєте багато уваги родині, дітям, варто позбутися зайвих клопотів і замовити прибирання від професіоналів.

Ми працюємо 24 години на добу цілий тиждень, без перерв на свята. Цілодобове прибирання вигідне для тих, хто постійно працює, готується до раптового приїзду гостей, для тих, кому потрібно швидко навести лад в квартирі після затоплення, пожежі.

Всі клінери проходять професійну підготовку, вони працюють згідно з нормативами, витрачаючи на кожну операцію сталий проміжок часу. Компанія підбирає охайних працьовитих людей.

Ваше майно знаходиться у цілковитій безпеці – всі робітники ретельно перевіряються корпоративною службою безпеки, вони не мають шкідливих звичок, негативного минулого.

Під час прибирання використовуються професійні інструменти: будівельний пилосос, іонізатор, парогенератор.

Всі операції виконуються за допомогою якісної німецької хімії, яка відмиває всі плями і забруднення, не викликає алергії.

Замовляйте сервіси від Uberem! З нами в вашій оселі завжди буде охайно!