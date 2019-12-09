12 грудня в Університеті державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес “Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки”.

Участь у Конгресі візьмуть представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної, податкової та митної служб України, представники міжнародних організацій й бізнесу, народні депутати, експерти з податкового законодавства та науковці.

Панельні дискусії одночасно будуть відбуватися у 37 локаціях на території університету з online-трансляцією в 6-ти регіонах: круглі столи, конференції, семінари, дискусійні клуби і форуми.

Результатом роботи Конгресу стане пакет рішень проблем податкової системи України для сприяння її розвитку.

Організатор першого податкового конгресу – Університет державної фіскальної служби на чолі з ректором університету – доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Павлом Пашко.

“Ми вперше організовуємо подію такого великого масштабу. Вважаємо, що податкова система в Україні потребує системних вдосконалень, які неможливі без участі представників як влади, так і бізнесу. Також, нам важливо почути думку європейських експертів, можливо перейняти їх досвід. Відкритий діалог між представниками влади, бізнесу, міжнародними та українськими експертами та науковцями сприятиме розробці пропозицій для удосконалення законодавства й розвитку міжнародних зв’язків”, – зазначив ректор.

Планується робота за тематичними панелями:

Захист національних податкових та митних інтересів. Наукове забезпечення реформ.

Нові податкова та митна служби. Відновлення довіри суспільства. Податковий комплаєнс в умовах України. Електронні форми контролю в фіскальному адмініструванні.

Реформи управління публічними фінансами. Діджиталізація в публічних фінансах.

Контроль державних фінансів. Взаємодія органів контролю. Психотехнологіії в діяльності контрольних органів.

Фінансові розслідування. Інституційні виклики.

Банківська система. Фінансові ринки.

Цифрова економіка. Фіскальне регулювання економіки.

Дата: 12 грудня 2019 року

Час: з 10:00 до 16:00.

Місце: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область – Університет державної фіскальної служби України.

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Детальніше: https://congress.tax/