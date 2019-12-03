6-8 грудня 2019 року відбудеться ХVІ Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ-2019» – одна із найвишуканіших подій 156-го концертного сезону Національної філармонії України. І цьогоріч гостями фестивалю «Київ-2019» будуть найвідоміші гітаристи. Також участь Київський камерний оркестр, академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України (диригент – Ігор Палкін) та один із яскравих представників гітарної виконавської школи України, заслужений артист України, соліст Національної філармонії України Андрій Остапенко.

Андрій Остапенко П’єрлуїджі Клементе вже брав участь у фестивалі «Київ-2017», а цього разу виступить на відкритті Міжнародного фестивалю гітарної музики «Київ-2019». Він представить музику композиторів-сучасників першої половини ХІХ століття – іспанця Фернандо Сора (1778-1839), австрійця Йоганна Каспара Мерца (1806-1856), італійця Мауро Джуліані (1781-1829), Фердінандо Каруллі (1770-1841) та француза Антуана де Лойє (1768-1852).

П’єрлуїджі Клементе

Всесвітньо відомий іспанський гітарист Франциско Берньєр виступить вже вчетверте в концертах фестивалю. Він брав участь у фестивалях 2012, 2014, 2016 років. Цього разу – ще й в дуеті з іспанцем Антоніо Дуро. Вони представлять твори іспанських композиторів, зокрема, Енріке Гранадоса (1867-1916), Мануеля де Фальї (1876-1946), Хоакіно Відре Родріго (1901-1999) та Антона Гарсіа Абріля (р.н. 1933).

Франциско Берньєр та Антоніо Дуро

Кокі Фуджімото (Японія), який виступить на закритті фестивалю «Київ-2019», цьогоріч став переможцем Міжнародного конкурсу гітаристів у Хайнберзі (Німеччина). Вже традиційно лауреати цього конкурсу беруть участь у фестивалі гітарної музики «Київ», а раніше – ще й в концертах філармонійного абонементу «Чарівна гітара». У Києві він виконає Концерт для гітари бразильця Ейтора Вілла-Лобоса (1887-1959).

Вартість квитків – 80-500 грн.

Квитки онлайн:

https://bit.ly/2WyKwpE

https://bit.ly/2NIhdNx

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