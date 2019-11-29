Громадянам необхідно аби аптеки долучалися до програми «Доступні ліки»

Громадяни звертаються на урядову «гарячу лінію» з проханням, аби якомога більше аптек долучалося до програми «Доступні ліки». Про це свідчать тисячі зареєстрованих цьогоріч звернень.

До речі, саме у грудні виповнюється два роки з початку медичної реформи в Україні. «Зеленим світлом» послугувало прийняття Верховною Радою України Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Першим етапом реформи був новий механізм фінансування медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу.

27 листопада цього року Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка має запрацювати з 1 квітня 2020 року. За словами Глави Уряду Олексія Гончарука, тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки. Для цього медичні заклади вторинного рівня повинні укласти договори з Національною службою здоров'я України.

З 1 січня 2020 року продовжується фінансування з держбюджету медичних послуг для надання первинної медичної допомоги. Урядова програма реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» буде розширюватися. Сьогодні програма працює для трьох категорій: пацієнтів, які живуть із серцево-судинними захворюваннями, мають діагноз бронхіальна астма чи цукровий діабет ІІ типу. Адміністрування програми здійснює Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Компенсація відбувається за принципом «гроші йдуть за пацієнтом до аптеки». Таким пацієнтам препарати в аптеках видають безкоштовно або з невеликою доплатою (якщо аналог дорожчий, ніж оригінальний препарат) відповідно до діагнозу та затвердженого Міністерством охорони здоров’я переліку ліків.

Громадяни, звертаючись на урядову «гарячу лінію», часто запитують, чому не всі аптечні заклади співпрацюють із програмою? Тому що аби укласти договір про реімбурсацію з НСЗУ потрібно виконати низку вимог, зокрема, усі процеси, реєстрацію аптеки в електронній системі охорони здоров’я, укладання договору та відпуск електронних рецептів відбуватимуться з використанням електронних інструментів. За електронним рецептом, який забезпечить мобільність та нівелює географічні обмеження, пацієнт зможе отримати ліки в будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ і бере участь у програмі, незалежно від міста, де його було виписано. Також треба мати ліцензію на право провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами; комп’ютери, під’єднані до мережі Інтернет; інформаційну медичну систему для підключення до національної системи електронного здоров'я eHealth.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення з питань роботи аптечних закладів.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Центру, з початку 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано понад 3 тис. звернень із зазначених питань. Зверталися переважно жителі Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Полтавської, Одеської областей та м. Київ.

Громадяни здебільшого нарікали на проблеми з отриманням необхідних їм ліків в аптечних закладах. Насамперед, скаржилися на відмову фармацевтів у видачі препаратів за умовами урядової програми «Доступні ліки» через недостатнє її фінансування. Також не влаштовувало громадян недосконале програмне забезпечення з обслуговування електронних рецептів на ліки. На відсутність бюджетного фінансування скаржилися також окремі суб’єкти господарювання, які не отримали компенсації за реалізовані за умовами програми лікарські засоби в аптеках.

Крім того, громадяни нарікали на поведінку окремих працівників аптечних закладів. Просили сприяння у відкритті нових аптек поблизу місць проживання заявників або в залученні вже функціонуючих аптечних закладів до участі в урядовій програмі «Доступні ліки».

Так, заявниця з м. Біла Церква Київської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що вона хворіє на цукровий діабет ІІ типу і їй необхідні лікарські препарати Новорапід та Тресіба, оскільки інсуліну в неї залишилося тільки на дві доби. 7 жовтня цього року їй виписали рецепт на отримання ліків за програмою «Доступні ліки» в Білоцерківській міській лікарні, звернулася в аптеку,проте ліки не отримала, у зв'язку з відсутністю фінансування програми. Самостійно заявниця немає змоги придбати необхідні їй препарати через складне матеріальне становище.

У Білоцерковській міській раді Київської області повідомили, що за інформацією Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради (КНП БМР) «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» та КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2», заявниця уклала декларацію з лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини Міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Жінка перебуває на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету II типу важкої форми. Заявниці 7 жовтня цього року лікарем-ендокринологом було виписано рецепти на отримання лікарських препаратів Айлар та Новорапід. На її звернення до одного з аптечних закладів міста їй відмовили в отриманні цих препаратів, у зв’язку із затримкою фінансування. Станом на 4 листопада поточного року фінансування було відновлено і заявниця одержала всі необхідні препарати.

Схожа ситуація склалась у пенсіонерки з м. Славутич Київської області, яка хворіє на цукровий діабет та серцево-судинне захворювання. Жінка отримала рецепт згідно з програмою «Доступні ліки» у ЦРЛ м. Славутич на препарати інсуліну, звернулася до міської аптеки, де працівник повідомив, що не може надати препарати, оскільки відсутнє фінансування. Заявниця просила допомоги в отриманні ліків.

У Славутицькій міськраді Київської області поінформували, що фінансування препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет І типу забезпечено в повному обсязі. За рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради від 07.08.2019 р. здійснено додаткове фінансування на серпень-жовтень 2019 року для хворих на цукровий діабет І типу, які потребують інсулінотерапії.

Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила, що через два дні після звернення на урядову «гарячу лінію» отримала ліки.

Заявниця від імені приватного підприємства 17.07.2019 р. звернулася на урядову «гарячу лінію» з такого питання. Аптека підприємства у рамках урядової програми «Доступні ліки» протягом І кварталу 2019 р.,відповідно до договору з Миронівською РДА, відпустила лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню, на суму 150 000 грн. Один і реєстрів не був оплачений на суму понад 21 тис. грн. У Миронівській РДА запропонували зачекати. Представниця підприємства просила сприяння у вирішенні питання.

У Миронівській районній державній адміністрації відповіли, що заборговані кошти були виплачені райдержадміністрацією. Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила, що відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів за рецептами, було виплачено райдержадміністрацією через тиждень після звернення на урядову «гарячу лінію».

Довідково: за період з 22 по 28 листопада 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 28 тисяч 636 звернень, з них телефоном – 26 643, через Інтернет – 1 993.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.