Як зберегти тепло. Інфографіка

Із наближенням зими українці почали частіше замислюватися над тим, як зберегти тепло у своїх оселях. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з простими порадами, як зробити приміщення теплішим.

1. Провітрюйте приміщення не більше 10-15 хв.

2. Накопичуйте сонячну енергію.

3. Зробіть теплоізоляцію приміщення.

4. Не закривайте меблями радіатори.

5. Поставте лічильники тепла.

6. Розташуйте за радіаторами фольговану відбиваючу плівку.

7. Підтримуйте комфортну температуру.

8. Встановіть енергозберігаючі системи опалення.

9. Встановіть енергозберігаючі вікна.