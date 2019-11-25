Вінницька облрада знову увійшла до трійки «найпрозоріших»

Головний самоврядний орган Вінниччини ­– обласна Рада посіла третє місце в Україні за рівнем прозорості органів місцевої та регіональної влади.

Про це йдеться на порталі проєкту «Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів», що реалізовувався словацькою недержавною неприбутковою організацією INEKO та українським аналітичним центром МЦПД.

За словами експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Єгора Кияна, до першої трійки «прозорих» міст увійшли Хмельницький, Вінниця та Сєвєродонецьк. А лідерами за прозорістю серед областей стали Рівненська, Хмельницька та Вінницька.

Портал відображає дані щодо прозорості рад, отримані шляхом опитування та збору інформації з інших доступних населенню джерел. При формуванні рейтингу прозорості було досліджено 67 параметрів прозорості кожної ради. Бралися до уваги такі коефіцієнти, як інформаційна політика, розпорядження майном територіальної громади, землекористування та будівельна політика, державні закупівлі, складання бюджету, адміністративні, комунальні та соціальні послуги тощо.

Як показало дослідження, середній показник «прозорості» по регіонах України за останні роки суттєво збільшився. Так, якщо 2016 року він становив близько 45%, то цьогоріч – майже 63%.

Проєкт здебільшого спрямований на зниження рівня корупції в органах місцевого самоврядування шляхом розробки рекомендацій, що відповідають антикорупційним потребам українських муніципалітетів та обласних рад.