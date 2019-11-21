Нова AR-книга "Снігова королева" з ілюстраціями Євгенії Гапчинської "оживає" у доповненій реальності

В Україні вийшла унікальна книга "Снігова королева" з доповненою реальністю (AR). Популярна казка Ганса Крістіана Андерсена про пригоди Кая і Герди "оживає" за допомогою мобільного додатку WowBox AR. Ілюстрації для нової "Снігової королеви" створювала відома українська художниця Євгенія Гапчинська. Книга видана Art Nation Publishing за підтримки компанії "Таврія В" для популяризації читання серед дітей.

Чим унікальна нова "Снігова королева"? Завдяки технології доповненої реальності герої на обкладинці книги і 7 ілюстраціях оживають і перетворюються в анімацію. Мобільний додаток WowBox AR також дозволяє слухати аудіоверсію казки трьома мовами, робити фото та відео з улюбленими персонажами. Читачі можуть відразу ж ділитися контентом з друзями в соціальних мережах, залучаючи їх у чарівний казковий світ. Таким чином, прочитання книги стає захопливим сімейним дозвіллям, яке об'єднує покоління дітей і дорослих.

"Я батько 10-річної дочки і знаю, як непросто буває зацікавити сучасних дітей прочитати книгу. Ми не можемо боротися зі смартфонами, але ми можемо зробити їх використання корисним для розвитку дітей. Доповнена реальність робить казку більш привабливою для маленьких читачів, адже так вони занурюються в сюжет, взаємодіють з героями. AR-книга "Снігова королева" - це нова історія серії книг "Читай і грай" українського видавництва Art Nation Publishing. Серія об'єднує адаптовані класичні казки з доповненою реальністю для сімейної аудиторії. Раніше вже були видані: "Аліса в Країні див", "Аліса у Задзеркаллі", "Лускунчик і Мишачий король", "Кіт у чоботях", "Спляча красуня". Кожна книга створюється в колаборації талановитих українських перекладачів, редакторів, ілюстраторів і аніматорів. І нам дуже приємно, що видання таких книг підтримує бізнес, зокрема, компанія "Таврія В". Бажаємо всім приємного читання!" - коментує генеральний продюсер Art Nation Publishing Едуард Ахрамович.

Доказом високого інтересу до AR-книг є показники продажів. У минулому році сумарний тираж двох AR-книг, "Аліса в Країні Див" і "Аліса Задзеркаллі", склав 1 241 050 примірників. Книги продавалися на території України і Білорусі.

Нова "Снігова королева" з доповненою реальністю буде ексклюзивно представлена ​​в торгових мережах "Таврія В", "Космос", "Блиск і Відро". Участь в акції лояльності мереж дає можливість придбати книгу за доступною ціною - всього за 99 грн.