Канал «Україна» покаже шостий сезон медичної драми «Черговий лікар»

25 листопада о 13:20 на телеканалі «Україна» стартує прем’єра шостого сезону медичної драми «Черговий лікар», знятого на замовлення студією FILM.UA. Захоплюючі повороти, неочікувані діагнози та нові герої дивуватимуть глядача у гостросюжетній історії, яка відбувається у стінах лікарні швидкої допомоги.

У лікарню швидкої допомоги потрапляють пацієнти, вчинкам та діагнозам яких, часом, важко знайти раціональне пояснення. За звичними, на перший погляд, недугами криються життєві драми та моторошні таємниці. Чергові лікарі готові зробити все, щоб врятувати не тільки життя, а і душі пацієнтів. Та медики самі нерідко мають власні скелети у шафі.

У шостому сезоні медичної драми «Черговий лікар» глядачів триматимуть у напрузі давно знайомі персонажі та нові неординарні герої.

Серед тих, з ким познайомиться глядач у нових серіях, Максим Іванович Воронько, іронічний, в’їдливий та справедливий. Зіграв нового лікаря швидкої допомоги актор В’ячеслав Ніколенко. У роботі над роллю йому допомагали родичі-медики.

«Важко іноді на майданчику вимовляти медичні терміни. Ми, пересічні громадяни, звикли до простих діагнозів: нежить, грип, застуда. Але тепер я знаю, що таке атеросклероз, як робити пальпацію черевної порожнини і визначати приступ апендиксу. Я можу тепер надати першу допомогу, якщо потрібно», - ділиться В’ячеслав Ніколенко.

Цього сезону лікарі матимуть справу з трепанацією черепа, кульовими пораненнями, складними ранами, переломами та наслідками ДТП. В особистих стосунках героїв не згасатиме інтрига, яку підігріватимуть кар’єрні амбіції та романтичні почуття.

«Новий сезон буде веселим та сімейний. Ми покажемо людяних лікарів. Щоб глядач побачив їх такими, якими хочуть бачити їх у реальності: добрими та справедливими. Наші лікарі емоційні, співпереживають іншим. Історії, з якими приходять пацієнти до лікарні швидкої допомоги, життєві і можуть навчити глядача корисним речам», - ділиться режисер-постановник нового сезону серіалу «Черговий лікар» Наталя Лук’янчук.

Перед якими викликами долі постануть герої та як розплутуватимуть медичні і не тільки таємниці, стане відомо у новому сезоні серіалу «Черговий лікар».

Режисери-постановники: Наталія Лук'янчук, Павло Мащенко, Віктор Сухобрус, Андрій Осмоловський, Сергій Сотниченко

Продюсери: Ірина Костюк, Олена Канішевська, Оксана Калитюк, Анна Єлісєєва, Юлія Міщенко, Сергій Демидов, Олена Маханьок

В ролях: Олександр Норчук, Вячеслав Ніколенко, Ірина Ткаленко, Ольга Кіяшко, Олександра Польгуй, Михайло Романов, Володимир Маркович, Світлана Князєва, Людмила Курмель, Софі Пашкуал, Роксоляна Сирота, Богдан Олейник, Кирило Прокопчук, Артем Каюн та ін.