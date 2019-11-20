«Поема «ГАЙДАМАКИ». Літературно-музична композиція»

24 листопада у Національній філармонії України буде презентовано літературно-музичну композицію «Гайдамаки» за поемою Тараса Шевченка, музику до якої написали Рейнгольд Глієр та Кирило Стеценко.

Цього вечора, зокрема, беруть участь Муніципальна академічної чоловічої хорової капели імені Левка Миколайовича Ревуцького, Київський симфонічний оркестр та видатні митці сучасності – майстер художнього слова Анатолій Паламаренко, співаки Олександр Харламов (бас) та Анатолій Юрченко (баритон).

Анатолій Паламаренко

Олександр Харламов

Анатолій Юрченко 1841 року Тарас Шевченко завершив поему «Гайдамаки». Але лише 10 березня 1920 року реформатор українського театру ХХ століття Лесь Курбас вперше здійснив інсценізацію цього твору в Першому театрі Української Радянської Республіки (існував по вулиці Мерінгівська, 8, що нині – вулиця Марії Заньковецької). Саме режисер вибрав відповідні фрагменти музики двох композиторів-класиків – Рейнгольда Глієра та Кирила Стеценка й, таким чином, оформив власну виставу.

1997 року, після тривалого забуття поеми «Гайдамаки», її перша постановка відбулася саме на сцені Колонного залу імені Миколи Лисенка. Версія була здійснена режисером Володимиром Лукашевим та диригентом Іваном Гамкалом. Саме вони є авторами проєкту й цього разу.

Поема Т. Шевченка, музика К. Стеценка, Р. Глієра

«ГАЙДАМАКИ»

Літературно-музична композиція

Участь беруть:

АНАТОЛІЙ ПАЛАМАРЕНКО (художнє слово)

ОЛЕКСАНДР ХАРЛАМОВ (бас)

АНАТОЛІЙ ЮРЧЕНКО (баритон)

Київський симфонічний оркестр

Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Л. М. Ревуцького

Музичний керівник і диригент – Іван Гамкало

Автор проєкту і режисер-постановник – Володимир Лукашев

Вартість квитків – 70-300 грн.

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