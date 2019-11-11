Чи можна використовувати стипендіальну картку для оформлення кредиту

Студенти - це категорія населення, яка нерідко потрапляє у фінансові негаразди. Можливо, батьки не змогли вчасно вислати гроші, або затримали стипендію, не видали зарплату на роботі, ситуації можуть бути різні. Якщо гроші потрібні терміново, що робити студенту? Для того, щоб не звертатися за допомогою до друзів та близьких, зайвий раз не турбувати батьків, можна оформити online-займ.

Переваги online-кредитування

Online-кредитування - це один з найпопулярніших і зручних варіантів, що дозволяє отримати гроші в борг, якщо особа вже повнолітня. Переваги online-оформлення кредиту:

економія вільного часу та грошей на таксі, автобус, метро;

зручні умови кредитування;

практичність і доступність.

Hotline Finance пропонує студентам скористатися online-кредитуванням, і звернутися за допомогою у разі проблем з фінансами. Але, є одне питання. Після вісімнадцятого дня народження не всі насамперед відкривають персональний рахунок в банку. При цьому більшість студентів з 1 курсу вже мають стипендіальну картку. Чи потрібно відкривати новий рахунок для переказу коштів, або ж можна використовувати карту, на яку нараховується стипендія?

Ні, використовувати карту, на яку нараховується стипендія не можна, банківська карта призначена для зарахування зарплат і соціальних виплат (в тому числі пенсій, допомог від держави, стипендій). Тому використання цієї картки для інших цілей неможливо.

Що потрібно для оформлення кредиту в Хотлайн.Файненс

Кредити студентам на Хотлайн Файненс надаються віддалено. Але, щоб приступити до оформлення заявки, потрібно ознайомитися з прописаними критеріями для позичальників-студентів. Щоб заявку схвалили, важливо відповідати всім умовам і вимогам для отримання кредиту:

Паспорт та ІПН.

Вік 18+.

Діючий номер телефона та електронна адреса.

Банківська картка.

Щоб оформити позику, необхідно заповнити заявку, вказати особисті дані й очікуваний кредитний ліміт, термін виплати та тип видачі. На офіційному сайті hotline finance подано розгорнуту інформацію по кредитуванню студентів.