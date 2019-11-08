У Вінниці для відновлення екосистеми Південного Бугу в річку випустили 7,5 тон зарибку
Вже другий рік поспіль проводиться зариблення річки Південний Буг. Таких заходів для підтримки екосистеми головної водної артерії області не проводилось майже 100 років.
Сьогодні до цього процесу долучився і голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський спільно із заступником вінницького міського голови Павлом Яблонським.
Зариблення, або вселення водних біоресурсів - це комплекс заходів необхідних для забезпечення робіт з відтворення запасів водних біоресурсів. Основна мета зариблення – це відновлення популяції риб, їх кількісного та видового складу.
Сьогодні ж біля півострову «Бригантина» до водойми випустили 300 тис. екземплярів білого амура, товстолоба та коропа. Загальна вага зарибку близько 7,5 тонн. Кожен вид риб виконує свої функції: білий амур добре поїдає водяну рослинність, а товстолоб має здатність фільтрувати воду, короп – плодюча й швидкоростуча риба.
Владислав Скальський висловив впевненість, що така процедура стане регулярною, завдяки чому відновлюватиметься екологічний стан головної водної артерії Вінниччини: «За рахунок цього зариблення відновлюватиметься природній стан і природні системи очистки річки Південний Буг. Відновлення екологічного стану не відбувається миттєво. Для того, щоб відчути реальні зміни необхідно наполегливо працювати протягом багатьох років і важливо, щоб цей процес не переривався. Тому ми продовжуватимемо цю роботу і надалі».
Завдяки такому вдалому поєднанню співіснування різних видів водних мешканців, річки мають високі екологічні характеристики. Мета зариблення природних водойм рослиноїдними видами риб полягає у знищенні синьо-зеленої водорості. Риби-меліоратори допомагають контролювати заростання водойм, розвиток небажаних організмів, а також боротися з цвітінням води. Зазвичай такі роботи проводять восени, адже осінній мальок найкраще пристосовується до природних умов.
«Аби водні біоресурси найкраще акліматизувалися зариблення проводиться восени. Після випуску в річку зарибок протягом тижня стоятиме біля берега, далі перейде у зимувальні ями, де за зиму пройде акліматизацію. Переконаний, що дані біоресурси приживуться майже на 100%, адже матеріал якісний, особини вагою 30-35 грам та проведена якісна його доставка», - повідомив головний державний інспектор вінницького рибоохоронного патруля Олег Шер.
Коментуючи побачене, Владислав Скальський зазначив: «Сьогодні випустили 7,5 тон зарибку, 300 тис екземплярів. На проведення зариблення виділено 1 млн грн державних коштів. Зарибок складається з 3 видів риб – це білий амур, товстолоб та карп. Кожен з них виконує свою роль у відновленні екосистеми річки Південний Буг. Переконаний, що протягом наступних років ми побачимо якісне покращення екологічного стану нашої річки. Також сподіваюсь, що ті люди, які полюбляють риболовлю, відноситимуться з повагою до таких заходів, аби їх проведення дало реальні результати у відновленні екосистеми річки, адже від цього залежить якість життя мешканців Вінниччини і те, що ми залишимо нашим дітям».
В свою чергу, спілкуючись з представниками ЗМІ, Павло Яблонський наголосив: «Влада міста приділяє значну увагу екологічній ситуації на річці Південний Буг. Плідно співпрацюємо з обласною державною адміністрацією в плані проведення очистки – працює 2 земснаряди в районі водозабору облводоканалу, а також вдруге поспіль за останні 100 років проведено зариблення річки Південний Буг. За 3-4 таких зариблення в акваторії міста Вінниці буде суттєво відновлено популяцію риби, що не лише покращить екологічний стан річки, а й дозволить нашим громадянам отримувати задоволення від рибальства згідно всіх норм і правил риболовлі».
Важливо, що вселення у річку Південний Буг відбулось завдяки підтримці Держрибагентства (за кошти державного бюджету України). Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів буде здійснювати Вінницький рибоохоронний патруль.