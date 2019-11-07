"Остап Вишня. Вишневі усмішки. Анатолій Паламаренко (художнє слово)"

13 листопада, у день народження Остапа Вишні, в Національній філармонії України відбудеться монографічний проєкт, присвячений цьому українському письменнику, новелісту, класику сатиричної прози XX століття. Цьогоріч йому виповнилося б 130 років. Твори Остапа Вишні читатиме майстер художнього слова, Герой України, лауреат Шевченківської премії, народний артист України Анатолій Паламаренко.

«Магія живого слова» – так можна охарактеризувати творчість Анатолія Паламаренка, яка знана в Україні й не лише. Завдяки акторському темпераменту, бездоганному володінню красивим за тембром голосом, артист майстерно інтерпретує думку автора. Його репертуарний діапазон дуже широкий – від гумору та сатири до висот трагедії. Адже, він є майже «співавтором» кожного твору. Нещодавно у Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся ювілейний вечір Анатолія Паламаренка під назвою «Посміхнись», де він теж читав й Остапа Вишню.