"Остап Вишня. Вишневі усмішки. Анатолій Паламаренко (художнє слово)"
Укрінформ
13 листопада, у день народження Остапа Вишні, в Національній філармонії України відбудеться монографічний проєкт, присвячений цьому українському письменнику, новелісту, класику сатиричної прози XX століття. Цьогоріч йому виповнилося б 130 років. Твори Остапа Вишні читатиме майстер художнього слова, Герой України, лауреат Шевченківської премії, народний артист України Анатолій Паламаренко.
ОСТАП ВИШНЯ. ВИШНЕВІ УСМІШКИ.
АНАТОЛІЙ ПАЛАМАРЕНКО (художнє слово)
Участь беруть:
фольклорний ансамбль «Веселі музики» (керівник – Сергій Хитряков),
тріо солісток «Козачка»: Тетяна Школьна, Інна Карзанова, Олена Шушвар
Вартість квитків – 70-350 грн.