Страховка і франшиза: тонкощі, нюанси, відмінності

При оформленні страховки багато страхувальників стикаються з проблемою нестачі знань про особливості страхування з франшизою і без неї. А знати необхідно, адже від того, оформлена страховка з франшизою або без неї, залежить як вартість самого поліса, так і розмір страхових виплат.

Це питання виникає, коли оформляється страховка КАСКО. Франшиза — це сума, яку не виплачує страховик згідно договору. Погашати цю частину витрат доведеться самому автовласникові. Розмір франшизи залежить від умов страхового договору. Інакше кажучи, франшиза — це та частина суми, яку не виплатить страхова компанія і яка визначена договором в конкретну суму або у процентному співвідношенні, незалежно від загальної суми збитку.

Якою може бути страхова франшиза

Розрізняють франшизу двох видів:

Умовна — клієнт самостійно оплачує всі збитки в тому випадку, якщо їх сума не перевищує розмір франшизи. Якщо ж вартість збитку вище розміру франшизи, виплати виконує страхова компанія (наприклад, при умовній франшизі в 2000 гривень страхувальник не звертається в страхову компанію при збитках в 1999 грн, компенсуючи їх самостійно. Якщо розмір збитків становить 2001 грн і вище — всю суму погашає страхова компанія).

Безумовна — незалежно від розміру шкоди зі страхової суми завжди віднімається франшиза. У ситуації, коли франшиза перевищує завдані збитки, страховик не виплачує нічого. Наприклад: при безумовній франшизі в 1000 гривень і збитки в 2000 гривень страхова компанія виплачує суму 2000-1000 = 1000 гривень. Залишок оплачує клієнт.

Страховка без франшизи: особливості

Страхування з нульовою франшизою виглядає привабливо, адже за договором в разі отримання збитку за своїм авто або нанесенні збитку іншому автомобілю автовласник не витрачає свої гроші. Але така привабливість — лише перше враження, адже від розміру франшизи безпосередньо залежить ціна самої страховки і розмір виплат по ній. Чим нижче розмір франшизи, тим більше вартість страховки і навпаки. Який варіант вибрати — заплатити більше відразу і бути впевненим в отриманні повної суми відшкодування або компенсації збитку, завданого іншому автовласникові при настанні страхового випадку, або заощадити на покупці поліса і оплатити частину збитку?

При виборі слід керуватися, в першу чергу, досвідом і стилем водіння. Новачки, які не так давно на дорозі, частіше вибирають поліс без франшизи і можливість отримати всю суму відшкодування в разі аварії. Досвідчені водії, які мають великий стаж безаварійного водіння, можуть заощадити, заплативши менше при покупці поліса і вибравши страховку із франшизою, адже ризик потрапляння в аварію у них набагато менше.

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