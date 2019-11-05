Caucasus Auto Import офіційний представник автомобільного онлайн-аукціону Copart в Україні

Автомобільний онлайн-аукціон Copart разом з компанією Caucasus Auto Import офіційно відкрили свій перший Lounge Copart в Україні.

4 листопада 2019 року в Києві відбулось урочисте відкриття першої в Україні лаундж-зони Copart, офіційне представництво якої знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д.

У заході взяли участь представники головного офісу Copart у США віцепрезидент з маркетингу Мішель Хофман, директор з удосконалення бізнесу Марк Діблі, менеджер з міжнародного маркетингу Ратніш Шарма, Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Свириденко Юлія Анатоліївна.

«Незважаючи на непрості соціально-політичні процеси, що відбуваються в Україні, ми бачимо великі перспективи щодо розвитку бізнесу в цьому регіоні, адже споживацький попит тут досить високий», - зазначила віцепрезидент Copart з маркетингу Мішель Хофман.

Вітаючи присутніх з відкриттям в Україні першої лаундж-зони Copart, директор з удосконалення бізнесу Марк Діблі наголосив: «Ми надаємо повноваження представляти Copart в Україні компанії Caucasus Auto Import, яка має позитивну репутацію та багаторічний досвід у наданні послуг з купівлі автомобілів із США та транспортуванні їх замовникам».

У словах привітання заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Свириденко Юлія Анатоліївна висловила сподівання, що відкриття в країні представництва Lounge Copart стане економічно вигідною співпрацею для усіх сторін.

За словами генерального директора Caucasus Auto Import Ukraine Давіда Толіашвілі, «віднині український споживач, скориставшись послугами компанії Caucasus Auto Import при купівлі авто в лаундж –зоні Copart у Києві, отримує низку суттєвих переваг. По-перше, така співпраця унеможливлює будь-які незаконні механізми щодо виконання угоди й набуття права власності на авто покупцем. По-друге, придбавши з аукціону транспортний засіб, клієнт не опікується процесом оплати й міжнародної доставки авто в Україну із США. По-третє, відсутність додаткового посередника між клієнтом та продавцем дозволяє придбати авто за мінімальною, у порівнянні з ринковою, кінцевою ціною».

Автомобільний онлайн-аукціон Copart - світовий лідер в галузі автомобільних онлайн-аукціонів.

Щороку Copart продає понад 2 мільйони транспортних засобів. На аукціоні щоденно представлено близько 200 000 різноманітних автомобілів.

Caucasus Auto Import є єдиним авторизованим представником Copart в Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизстані та відтепер в Україні.

Лаундж–зона Copart є ідеальним місцем для купівлі автомобіля з аукціону Copart США.

На українському ринку Caucasus Auto Import планує відкрити в першу чергу ще 9 представництв у містах: Харкові, Львові, Дніпрі, Миколаєві, Хмельницькому, Запоріжжі, Маріуполі, Кривому Розі.

Довідка:

Компанія Caucasus Auto Import заснована в 2004 році. Caucasus Auto Import пропонує дилерам, організаціям і приватним особам придбання автомобілів на ринках Америки. За весь період компанія імпортувала і здійснила реалізацію понад 160.000 автомобілів.

Caucasus Auto Import є авторизованим представником Copart в Україні, Грузії, Азербайджані, Вірменії, Киргизькій Республіці та Північному Кавказі. Компанія має ліцензію на прийняття участі на провідних світових автомобільних аукціонах.

Компанія Copart, Inc., заснована в 1982 році, є світовим лідером в області автомобільних онлайн-аукціонів. Інноваційна технологія і платформа онлайн аукціонів Copart пов'язує продавців з більш ніж 750 000 учасниками в понад 170 країнах світу. Компанія пропонує послуги з обробки та продажу відновлених і бездефектних автомобілів дилерам, компаніям з розбирання та модернізації, експортерам і в деяких випадках кінцевим користувачам. Copart продає транспортні засоби від імені страхових компаній, банків, фінансових компаній, благодійних організацій, операторів автопарків, дилерів та індивідуальних власників.

Акції Copart вільно торгуються на біржі з 1994 року ( NASDAQ: «CPRT»). Завдяки своєму успіху Copart змогла вибороти місце у списку Forbes у категорії «200 кращих невеликих компаній».

Фото: Caucasus Auto Import