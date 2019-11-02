Працівники соціальної сфери надають підтримку всім нужденним

Працівники соціальної сфери у непростих життєвих ситуаціях стають опорою та надають підтримку всім нужденним. Про це свідчать численні звернення на урядову «гарячу лінію», які мали позитивне вирішення питань, що хвилювали заявників.

Основним нормативно-правовим актом, який визначає організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, є Закон України «Про соціальні послуги», який вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту Закону, основною його метою є підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги. Крім того, Закон розширює повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги.

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. №1417.

За висновком експертів, у цивілізованих країнах ні програми соціального розвитку, ні соціальна політика не обходяться без урахування думки і результатів діяльності фахівців з соціальної роботи. Жодне рішення на місцевому або законодавчому рівнях не приймається без експертної оцінки соціальних наслідків.

Людина втратила здоров’я, залишилася одна, без рідних і близьких, є проблеми з працевлаштуванням, із забезпеченням засобами та послугами реабілітації. У непростих життєвих ситуаціях саме працівники соціальної сфери стають опорою та надають підтримку всім нужденним.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 967 тисяч звернень. З них 234 тисячі стосувалися питань соціального захисту населення, у тому числі понад 1000 стосувалися призначення соціального працівника та умов надання соціальних послуг. Зокрема, заявники зверталися за роз'ясненнями щодо права на безоплатне обслуговування соціальним працівником. Також громадяни потребували роз’яснень щодо обґрунтування вимог сплачувати кошти за надання соціальних послуг особам, які мають рідних.

Крім того, заявники цікавилися можливістю скористатися соціальним транспортом або супроводом до медичних закладів та інших установ. Найчастіше з приводу отримання соціальних послуг громадянами, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, зверталися жителі Дніпропетровської області (понад чверть з яких від мешканців м. Кривий Ріг) та м. Київ.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернулася киянка з проханням призначити соціального працівника своїй знайомій, 1949 року народження, одинокій особі, яка гостро потребує сторонньої допомоги, не може самостійно здійснювати за собою догляд.

В управлінні праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Київ державної адміністрації повідомили, що спеціалісти територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Київ надали роз’яснення громадянці, що потребує підтримки, стосовно умов надання соціального обслуговування. Також проінформували, що після оформлення документів їй буде призначено соціального робітника для надання соціальних послуг вдома. Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» вона підтвердила, що їй призначили соціального працівника, який безкоштовно надає соціальні послуги.

Заявник із Дрогобицького району Львівської області, особа з інвалідністю I групи, повідомив, що потребує відвідування соціального працівника з УПСЗН для отримання консультацій з питань соціального захисту.

У Дрогобицькій районній держадміністрації повідомили, що заявник перебуває на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги як малозабезпечений і отримує натуральну допомогу. У зв'язку з тим, що в селі, де він проживає, соціального робітника немає, йому буде призначено договірника для надання всіх видів соціальних послуг.

Жителька м. Кам’янське Дніпропетровської області звернулася від імені громадянина, який проживає у Криничанському районі Дніпропетровської області. Вона повідомила, що чоловік потребує підтримки від держави, проте соціальна служба Криничанської РДА не надає допомогу та не забезпечує догляд соціальним працівником. Завниця просила призначити йому соціального працівника.

У відповіді Управління соціального захисту населення Криничанської райдержадміністрації зазначається, що за результатами розгляду звернення знайомому заявниці призначили соціального робітника.

Громадяни у своїх зверненнях на урядову «гарячу лінію» висловлюють вдячність соціальним працівникам, соціальним робітникам та керівникам територіальних центрів соціального обслуговування за уважність, людяність, доброзичливість, чуйність, співчуття і допомогу у скрутних ситуаціях.

Ось кілька прикладів.

Заявниця з Чернівецької області висловила подяку за турботу, увагу та доброзичливе ставлення усіх працівників територіального центру «Турбота» (м. Чернівці), які обслуговують її та інших немічних людей похилого віку.

Жителька Одеської області – одинока лежача просить висловити велику подяку працівникам Одеської соціальної служби за бездоганну працю та гарне ставлення до неї. За її словами, завдяки допомозі та нагляду соціальних працівників вона дожила до свого віку - 93 роки.

Киянка - пенсіонерка, особа з інвалідністю І групи, висловлює подяку фахівцям УПСЗН Деснянського району міста Київ, а також соціальному працівнику за чуйне ставлення до громадян.

Заявниця з Луганської області просить висловити подяку соціальному працівнику Бірченко Яні Олексіївні, яка здійснює за нею догляд. Завдяки їй завниця здійснила переоформлення своєї пенсії.

Житель Хмельницької області, який перебуває в Центрі для безпритульних, у своєму зверненні зазначає, що в цій установі гарні умови, порядок та чистота. Соціальні працівники чуйні та уважні. Він просив висловити подяку працівникам установи та посприяти у підвищені їм заробітної плати.

Урядовий контактний центр вітає працівників соціальної сфери з професійним святом – Днем працівника соціальної сфери. Зичимо міцного здоров’я, успіхів у професійному зростанні, добробуту та оптимізму!

За період з 25 по 31 жовтня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 25 тисяч 305 звернень, з них телефоном – 23603, через Інтернет – 1702.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади. а урядову «гарячу лінію», які мали позитивне вирішення питань, що хвилювали заявників.