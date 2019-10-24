Як не переплачувати за мікропозику: 4 поради

Мікрофінансові організації часто набагато лояльніші, ніж банки: в таких компаніях просто отримати кредит з поганою кредитною історією, позики оформляються дуже швидко, і в основному в онлайн-форматі.

Так як робота мікрофінансових організацій пов'язана з ризиками, кредит онлайн вони видають під великі відсотки.

Наприклад, стандартна ставка в «Быстрозайм» — 2% в день. Це означає, що за 16 днів користування кредитними грошима вам доведеться віддати 32%. За прострочення по мікрокредитам доведеться платити ще більше: наприклад, у мікрофінансовій компанії Moneyveo «штрафна» процентна ставка становить 3% в день (понад 1 000% річних).

Але є кілька способів не переплачувати за мікрокредити. Нижче в статті — про чотири з них.

Перший кредит під 0%

Багато МФО, в надії дістати лояльного клієнта, перший займ видають або під 0%, або під 0,01% в день. Також в мікрофінансових організаціях часто проводять акції і сезонні знижки: перед тим, як брати кредит на карту, вивчіть хоча б 10 пропозицій — так більше шансів вибрати найвигіднішу, радить Minfin.com.ua.

Ніяких прострочень

Прострочення платежу в МФО коштує занадто дорого. Найкраще погасити кредит за 2-3 доби до кінцевої дати та в будні дні, так як деякі банки не проводять транзакції у вихідні, а термінали iBox можуть обробляти платежі до трьох банківських днів.

Швидше за все оплачувати борг через особистий кабінет на сайті мікрофінансової компанії.

Віртуальні карти

Вказуючи дані банківської картки, найкраще використовувати віртуальну або інтернет-карту з нульовим залишком. Так, якщо раптом ви підхопите посередника, він просто не зможе списати з неї гроші.

Установка нульового ліміту на оплати в інтернеті в подібній ситуації може не врятувати. Деякі сайти використовують так звані «MO/TO-транзакції» (офлайн-списання), які не потребують підтвердження з боку власника карти.

Також краще використовувати для погашення карту, по якій немає комісії за P2P-переклади.

Фінальний дзвінок в МФО

Іноді в банківських системах відбуваються збої: ви можете відправити гроші на погашення боргу, а вони можуть не дійти до МФО. Також проблемою може стати система всередині самої мікрофінансової організації: щоб після позики в кредитній історії не значилися прострочення, краще відразу після погашення кредиту повідомити про це МФО.