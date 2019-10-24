Різдвяний колорит перед мерією Відня

Найстаріший і найвідоміший віденський різдвяний ярмарок зі своєю 600-річною традицією створює прекрасну різдвяну мрію для молодих і старих.

Відень (OTS). Кулінарні делікатеси на ярмарку, діти, які випікають печиво та роблять різдвяні подарунки, а також різдвяна магія яскраво прикрашеного Ратушного парку - з 15 листопада по 26 грудня Віденський різдвяний ярмарок та "Віденська різдвяна мрія" запрошують вас провести тут кілька затишних годин. Запах смажених каштанів та мигдалю, національні та міжнародні хори та трубачі, а також виставка різдвяних вертепів створюють святковий колорит. Іноді можна навіть помітити Christkindl ("Дитятко Ісус").

Незалежно від того, чи шукають люди живий колорит різдвяного ярмарку, різноманітну дитячу програму, катання на ковзанах у Ратушному парку або інші культурні заходи, традиційний Віденський різдвяний ярмарок пропонує правильне проведення часу для кожного. Тут різдвяний час стає особливим для всієї родини. Особливо діти можуть гарно провести час у Volkshalle ("Зал Народу") у мерії, випікаючи печиво та прикрашаючи різдвяні подарунки. Тут вони також можуть зустріти Christkindl, що розповідає різдвяні історії, розмовляє з малечею та приймає їхні списки побажань. Ті, хто бажають отримати ще кілька різдвяних забав, можуть прокататися на різдвяному поїзді, оглядовому колесі та історичній каруселі у Ратушному парку. Традиційний Christkindlmarkt ("Різдвяний ярмарок") - ідеальне місце для отримання невеликих подарунків для близьких.

Віденський різдвяний ярмарок та "Віденська різдвяна мрія" будуть відкриті у мерії Відня з 15 листопада до 26 грудня 2019 року.

Додаткова інформація: www.christkindlmarkt.at

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